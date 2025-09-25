Grupo Firme triunfa en Premios Juventud 2025 con ‘El beneficio de la duda’

La noche de los <b>Premios Juventud 2025</b> en <b>Panamá</b> estuvo marcada por grandes emociones, y uno de los momentos más celebrados fue el triunfo de <b>Grupo Firme</b>. La banda liderada por <b>Eduin Caz</b> se llevó el reconocimiento en la categoría <b>Mejor Canción Banda Música Mexicana</b> con su éxito <b>'El beneficio de la duda'</b>, un tema que ha logrado conectar profundamente con el público por su letra cargada de sentimiento y su inconfundible estilo de banda sinaloense.Con esta victoria, <b>Grupo Firme</b> confirma su posición como uno de los referentes de la música regional mexicana en la escena internacional, sumando un nuevo logro a su ya extensa lista de reconocimientos.El premio también refleja el impacto que la <b>música regional mexicana</b> ha alcanzado en los últimos años, consolidándose como un género que traspasa fronteras. '<b>El beneficio de la duda</b>' se ha convertido en uno de los temas más escuchados, logrando millones de reproducciones en plataformas digitales y ocupando posiciones destacadas en listas de popularidad.'Después de dos largos años sin estar presentes en los Premios Juventud, quiero agradecer a la producción por darnos el espacio esta noche. Quiero agradecer a nuestro manager por el apoyo, a todos mis compañeros de Grupo Firme, a los creadores intelectuales de esta canción y a todos nuestros fanáticos', expresó uno de los integrantes de la banda. El triunfo de <b>Grupo Firme</b> no solo celebra la calidad musical de la agrupación, sino también el poder de la música mexicana para resonar en audiencias diversas, demostrando que el regional sigue creciendo y conquistando escenarios internacionales.