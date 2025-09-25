Grupo Firme triunfa en Premios Juventud 2025 con ‘El beneficio de la duda’

La noche de los Premios Juventud 2025 en Panamá estuvo marcada por grandes emociones, y uno de los momentos más celebrados fue el triunfo de Grupo Firme. La banda liderada por Eduin Caz se llevó el reconocimiento en la categoría Mejor Canción Banda Música Mexicana con su éxito “El beneficio de la duda”, un tema que ha logrado conectar profundamente con el público por su letra cargada de sentimiento y su inconfundible estilo de banda sinaloense.

Con esta victoria, Grupo Firme confirma su posición como uno de los referentes de la música regional mexicana en la escena internacional, sumando un nuevo logro a su ya extensa lista de reconocimientos.

El premio también refleja el impacto que la música regional mexicana ha alcanzado en los últimos años, consolidándose como un género que traspasa fronteras. “El beneficio de la duda” se ha convertido en uno de los temas más escuchados, logrando millones de reproducciones en plataformas digitales y ocupando posiciones destacadas en listas de popularidad.

”Después de dos largos años sin estar presentes en los Premios Juventud, quiero agradecer a la producción por darnos el espacio esta noche. Quiero agradecer a nuestro manager por el apoyo, a todos mis compañeros de Grupo Firme, a los creadores intelectuales de esta canción y a todos nuestros fanáticos”, expresó uno de los integrantes de la banda.

El triunfo de Grupo Firme no solo celebra la calidad musical de la agrupación, sino también el poder de la música mexicana para resonar en audiencias diversas, demostrando que el regional sigue creciendo y conquistando escenarios internacionales.