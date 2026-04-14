Impulsan educación sexual para jóvenes de Latinoamérica rumbo al Mundial 2026

En un contexto donde la educación sexual sigue siendo un desafío para Latinoamérica, el Mundial de Fútbol 2026 abre una oportunidad para abordar el tema desde nuevas estrategias dirigidas a jóvenes con la llegada a México de la campaña ‘Que no te metan gol’.El proyecto, impulsado por la alianza SICOnfío —integrada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Senado de la República—, tiene como objetivo acercar información científica sobre salud sexual en un momento clave: el auge de eventos deportivos de gran escala.

Diversos estudios citados por la iniciativa advierten que, nueve meses después de grandes torneos, las tasas de natalidad pueden aumentar hasta 16 %, lo que vincula la euforia deportiva con decisiones relacionadas con la sexualidad, según apunta un comunicado de la compañía Reckitt.

Ante este panorama, el representante del UNFPA en México, Anders Thomsen, afirmó que la educación integral en sexualidad no es solo un tema de salud pública, es un derecho humano.

Thomsen destacó que la educación sexual es “la herramienta más poderosa que podemos entregar a las juventudes, para que tomen decisiones informadas, vivan relaciones basadas en el respeto y ejerzan su autonomía con total seguridad”.

Una clase masiva para hacer historia

Como parte central de la campaña, el próximo 14 de mayo se realizará la clase de educación sexual más grande de la historia, con la que se pretende romper un récord global, así lo indicaron los organizadores.

La experiencia se desarrollará en un estadio virtual interactivo, diseñado para replicar la emoción de una transmisión deportiva en tiempo real.

A través de esta dinámica, jóvenes de México, Colombia y Brasil, así como del resto de América Latina, podrán conectarse para participar en una clase que combina entretenimiento con contenido basado en evidencia. El acceso es abierto a través de https://quenotemetangol.com/ Los legisladores del Senado de la República, por su parte, coincidieron en que el deporte cambia vidas para bien. Asimismo, indicaron que “la respuesta tiene que ser la información, la prevención y un enfoque educativo”.

“La campaña transmite un lenguaje claro: en la vida como en el deporte hay decisiones que marcan el rumbo, mismas que deben tomarse con información y responsabilidad”, afirmaron.

Prevención, alcance regional e incentivos

En representación de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual (Flasses), Luis Perelman, declaró que se tiene como objetivo trabajar de la mano con jóvenes mediante la tecnología para luchar contra la desinformación.