Javier Chávez, el chef que encontró en Panamá su mesa definitiva

Cuando llegó a Panamá por primera vez, comenzó trabajando en el Mercado de Mariscos, en una época donde apenas existía un restaurante en el lugar. Allí ocurrió uno de los momentos que todavía recuerda como un punto de inflexión en su carrera: la visita de Anthony Bourdain para el programa <i>No Reservations</i>.'Me dijeron que estaba buscando al cocinero peruano porque le habían hablado de nuestros ceviches', cuenta. Para un joven chef que veía a Bourdain en televisión, aquello fue una validación inesperada. Un pequeño instante que confirmó que el camino elegido tenía sentido.Después regresó a Perú, continuó estudiando, trabajó en hotelería y recorrió otros países. Sin embargo, Panamá seguía apareciendo. En 2018 volvió gracias a un proceso de selección laboral y empezó una nueva etapa profesional en La Concordia. Luego vendrían el Golf de Chiriquí, la pandemia y finalmente el Bristol, donde lleva cuatro años.Paralelamente, asumió el reto de devolverle protagonismo a Sal si Puedes, un restaurante histórico que durante años había perdido visibilidad dentro de una escena gastronómica cada vez más competitiva.