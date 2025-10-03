La Constitución y sus normas intocables

Un vencedor en el campo de los ideales de libertad:Nombre completo: Carlos Iván Zúñiga GuardiaNacimiento: 1 de enero de 1926 Penonomé, CocléFallecimiento: 14 de noviembre de 2008, Ciudad de Panamá Ocupación: Abogado, periodista, docente y político Creencias religiosas: CatólicoViuda: Sydia Candanedo de Zúñiga Resumen de su carrera: En 1947 inició su vida política como un líder estudiantil que rechazó el Acuerdo de bases Filós-Hines. Ocupó los cargos de ministro, diputado, presidente del Partido Acción Popular en 1981 y dirigente de la Cruzada Civilista Nacional. Fue reconocido por sus múltiples defensas penales y por su excelente oratoria. De 1991 a 1994 fue rector de la Universidad de Panamá. Ha recibido la Orden de Manuel Amador Guerrero, la Justo Arosemena y la Orden del Sol de Perú.