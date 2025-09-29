La Unesco pide integrar la cultura en los objetivos de ‘sostenibilidad, paz y seguridad’

La Unesco propone integrar la cultura en los objetivos para “la sostenibilidad, la paz y la seguridad” en el mundo, en el primer informe mundial que elabora con la visión global más completa de las políticas culturales, que incluye todas las regiones y sectores culturales.

Este informe, presentado este lunes en Barcelona en la primera jornada de la conferencia Mondiacult por el subdirector general de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, en ausencia de la directora general de la organización, Audrey Azoulay, se ha elaborado a partir de más de 1.200 informes nacionales y locales redactados entre 2019 y 2024, y constata que “el 93 % de los países reconocen la cultura como un elemento clave”.

Según el documento, el reconocimiento del papel esencial de la cultura en el fomento de sociedades inclusivas y sostenibles está ganando terreno a nivel mundial, aunque este compromiso se refleja de manera desigual: solo el 46 % de los países del Norte Global y el 58 % de los del Sur Global han incorporado la cultura en sus estrategias de desarrollo.

Aunque las industrias culturales y creativas representan el 3,39 % del PIB mundial y el 3,55 % del empleo mundial, siguen existiendo importantes desigualdades en términos de financiación, acceso y participación.

El papel estratégico de la cultura también está ganando un mayor reconocimiento en los planes nacionales de desarrollo sostenible, ya que un 93 % de los Estados miembros contribuyentes la incluyen como un elemento clave en sus estrategias de desarrollo.

El turismo cultural de 250 ciudades generó 741.300 millones de dólares en 2023.