Lanzan Ruta del Parque Omar en Navidad 2025: actividades, fechas y horarios

Se acerca una de las temporadas más esperadas en Panamá y, en medio de la celebración, el Parque Recreativo y Cultural Omar será la sede de una actividad denominada “Ruta del Parque en Navidad 2025”. Este miércoles se realizó la conferencia de prensa para anunciar este cronograma de actividades, que abarcará del 1 al 27 de diciembre. Se trata de un circuito familiar con entrada gratuita, organizado por el Despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Cultura. La iniciativa busca crear un espacio seguro de convivencia y entretenimiento con actividades que promueven valores de unión y tradición.

“La Ruta del Parque en Navidad es un proyecto hecho con muchísimo cariño para todas las familias panameñas. Del 1 al 27 de diciembre, el Parque Omar se va a transformar en un lugar mágico para vivir la Navidad como a todos nos gusta: en familia, con alegría, con ilusión y con tradición”, dijo la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, durante el lanzamiento. ¿Qué actividades habrá en la “Ruta del Parque en Navidad 2025”? Las principales atracciones incluyen la Villa Navideña, la Ruta de la Estrella, un Mercadito Navideño de emprendedores, estaciones fotográficas, inflables y una Gastro Plaza.