Lanzan Ruta del Parque Omar en Navidad 2025: actividades, fechas y horarios

<i>'Durante 27 días, este parque se llenará de música, luces, historias, emprendimientos y espectáculos para fortalecer los vínculos familiares y abrir nuevas oportunidades para el talento nacional',</i> comentó la ministra <b>María Eugenia Herrera</b>.Los <b>miércoles</b> serán de personajes, <b>jueves</b> de Villancicos, <b>viernes</b> de cine y los <b>fines de semana</b> con mega shows.El evento, que también contará con conciertos, teatro, coros, villancicos y un nacimiento en vivo, <b>comenzará oficialmente el lunes 1 de diciembre con el tradicional encendido del árbol de Navidad.</b>Para los emprendedores también habrá espacio; los interesados pueden comunicarse al <b>6983-9583 para reservar sus cupos.</b>