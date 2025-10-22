  1. Inicio
PANAMÁ

Lanzan Ruta del Parque Omar en Navidad 2025: actividades, fechas y horarios

La Navidad en el Parque Omar comenzará oficialmente el lunes 1 de diciembre con el tradicional encendido del árbol de Navidad.
La Navidad en el Parque Omar comenzará oficialmente el lunes 1 de diciembre con el tradicional encendido del árbol de Navidad.
Por
Kathyria Caicedo
  • 22/10/2025 17:43
Serán 27 días de actividades navideñas en el Parque Omar, una cartelera para toda la familia.

Se acerca una de las temporadas más esperadas en Panamá y, en medio de la celebración, el Parque Recreativo y Cultural Omar será la sede de una actividad denominada “Ruta del Parque en Navidad 2025”.

Este miércoles se realizó la conferencia de prensa para anunciar este cronograma de actividades, que abarcará del 1 al 27 de diciembre. Se trata de un circuito familiar con entrada gratuita, organizado por el Despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Cultura. La iniciativa busca crear un espacio seguro de convivencia y entretenimiento con actividades que promueven valores de unión y tradición.

“La Ruta del Parque en Navidad es un proyecto hecho con muchísimo cariño para todas las familias panameñas. Del 1 al 27 de diciembre, el Parque Omar se va a transformar en un lugar mágico para vivir la Navidad como a todos nos gusta: en familia, con alegría, con ilusión y con tradición”, dijo la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, durante el lanzamiento.

¿Qué actividades habrá en la “Ruta del Parque en Navidad 2025”?

Las principales atracciones incluyen la Villa Navideña, la Ruta de la Estrella, un Mercadito Navideño de emprendedores, estaciones fotográficas, inflables y una Gastro Plaza.

Parque Omar se vestirá de Navidad para recibir a miles de familias panameñas
Parque Omar se vestirá de Navidad para recibir a miles de familias panameñas

“Durante 27 días, este parque se llenará de música, luces, historias, emprendimientos y espectáculos para fortalecer los vínculos familiares y abrir nuevas oportunidades para el talento nacional”, comentó la ministra María Eugenia Herrera.

Los miércoles serán de personajes, jueves de Villancicos, viernes de cine y los fines de semana con mega shows.

El evento, que también contará con conciertos, teatro, coros, villancicos y un nacimiento en vivo, comenzará oficialmente el lunes 1 de diciembre con el tradicional encendido del árbol de Navidad.

Para los emprendedores también habrá espacio; los interesados pueden comunicarse al 6983-9583 para reservar sus cupos.

