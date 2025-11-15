Miss Universo 2025: Panamá calificó entrevista con el jurado como ‘éxito total’

Las más de 100 participantes a la corona del Miss Universo 2025 tuvieron este sábado, la entrevista con el jurado. Desde muy temprano, las concursantes fueron ingresando a los salones privados para conversar y presentar sus proyectos ante el jurado calificador del Miss Universo 2025.<b>Mirna Caballini, Miss Universo Panamá, triunfó en la entrevista con el jurado</b>Para las 10:00 am estaba pautada la cita de Mirna Caballini, representante de Panamá, en el Miss Universo para su entrevista con el jurado.La modelo panameña lució elegante y empoderada con un diseño compuesto por una blusa blanca y pantalón con flores en tonos cremas, de José Díaz Jurado.'<i>Tu voz tiene poder, y cuando hablas desde el corazón, siempre encuentra la manera de ser escuchada</i>', fue la frase utilizada por Caballini para describir este momento del certamen, que este año se desarrolla en Tailandia. En su publicación en redes sociales, la Miss Universo Panamá escribió: <i>'Hoy viví uno de los momentos más especiales de toda esta experiencia: la entrevista con el jurado. Entré con el corazón latiendo fuerte y salí con el alma llena. Pude abrirme, compartir quién soy, lo que represento, el orgullo que siento por mi país y las enormes ganas que tengo de servir como embajadora de belleza'.</i>La representante de Panamá calificó el hecho como <i>'emocionante, auténtico... y un éxito total. Me voy feliz, agradecida y más inspirada que nunca'.</i>A la vez, Mirna aprovechó para agradecer a sus profesores de oratoria, que la prepararon para este punto tan importante dentro del Miss Universo.