Miss Universo 2025: Panamá calificó entrevista con el jurado como ‘éxito total’

Las más de 100 participantes a la corona del Miss Universo 2025 tuvieron este sábado, la entrevista con el jurado.

Desde muy temprano, las concursantes fueron ingresando a los salones privados para conversar y presentar sus proyectos ante el jurado calificador del Miss Universo 2025.

Mirna Caballini, Miss Universo Panamá, triunfó en la entrevista con el jurado

Para las 10:00 am estaba pautada la cita de Mirna Caballini, representante de Panamá, en el Miss Universo para su entrevista con el jurado.

La modelo panameña lució elegante y empoderada con un diseño compuesto por una blusa blanca y pantalón con flores en tonos cremas, de José Díaz Jurado.

“Tu voz tiene poder, y cuando hablas desde el corazón, siempre encuentra la manera de ser escuchada”, fue la frase utilizada por Caballini para describir este momento del certamen, que este año se desarrolla en Tailandia.

En su publicación en redes sociales, la Miss Universo Panamá escribió: “Hoy viví uno de los momentos más especiales de toda esta experiencia: la entrevista con el jurado. Entré con el corazón latiendo fuerte y salí con el alma llena. Pude abrirme, compartir quién soy, lo que represento, el orgullo que siento por mi país y las enormes ganas que tengo de servir como embajadora de belleza”.

La representante de Panamá calificó el hecho como “emocionante, auténtico... y un éxito total. Me voy feliz, agradecida y más inspirada que nunca”.

A la vez, Mirna aprovechó para agradecer a sus profesores de oratoria, que la prepararon para este punto tan importante dentro del Miss Universo.