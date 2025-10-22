Moon Fest World Cup 2026 encenderá Colón con cultura, gastronomía y fútbol

<b>Una experiencia internacional</b>Inspirado en la Copa Mundial de la FIFA 2026, <b>el Moon Fest reunirá a países como India, Turquía, Indonesia, Marruecos y otras naciones árabes presentes en Panamá,</b> junto con representantes locales e internacionales que mostrarán su identidad a través de la gastronomía y la danza.Entre las novedades, el festival contará con <b>pabellones culturales y gastronómicos internacionales, un bazar oriental, un mercado artesanal, y una Zona Exclusiva LPF </b>con la participación de jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, incluyendo al Club Deportivo Árabe Unido de Colón, ícono del fútbol colonense.Pero más allá del entretenimiento, el evento tendrá un propósito social: <b>parte de los fondos recaudados serán destinados a los programas de inclusión, educación y apoyo comunitario</b> de la Fundación Islámica de Panamá, reafirmando el compromiso del Moon Fest con la integración y la solidaridad.Con esta nueva edición, el Moon Fest World Cup 2026 reafirma a Panamá como un punto de encuentro internacional donde el arte, la diversidad y el deporte se funden en una sola celebración que trasciende fronteras.