Moon Fest World Cup 2026 encenderá Colón con cultura, gastronomía y fútbol

El Moon Fest World Cup 2026 promete ser mucho más que un festival: será una experiencia multisensorial que celebrará la diversidad cultural, gastronómica y deportiva del mundo. Por primera vez, Colón será una de las sedes de este evento que busca conectar al público a través de la cultura y el deporte.

Organizado por ADN Creativo, el festival llevará su lema “Una experiencia cultural, gastronómica y deportiva sin fronteras” a dos escenarios:

El sábado 11 de abril en la Plaza Mayor de las Ruinas de Panamá Viejo

El sábado 19 de abril en el Centro de Arte y Cultura de Colón