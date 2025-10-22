  1. Inicio
Moon Fest World Cup 2026 encenderá Colón con cultura, gastronomía y fútbol

Parte de los fondos recaudados serán destinados a los programas de inclusión, educación y apoyo comunitario.
Por
Leiny Pérez
  • 22/10/2025 17:41
Una doble celebración en Panamá y Colón que unirá a países y culturas bajo el espíritu del Mundial 2026

El Moon Fest World Cup 2026 promete ser mucho más que un festival: será una experiencia multisensorial que celebrará la diversidad cultural, gastronómica y deportiva del mundo. Por primera vez, Colón será una de las sedes de este evento que busca conectar al público a través de la cultura y el deporte.

Organizado por ADN Creativo, el festival llevará su lema “Una experiencia cultural, gastronómica y deportiva sin fronteras” a dos escenarios:

El sábado 11 de abril en la Plaza Mayor de las Ruinas de Panamá Viejo

El sábado 19 de abril en el Centro de Arte y Cultura de Colón

Por primera vez, Colón será una de las sedes de este evento.
Una experiencia internacional

Inspirado en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Moon Fest reunirá a países como India, Turquía, Indonesia, Marruecos y otras naciones árabes presentes en Panamá, junto con representantes locales e internacionales que mostrarán su identidad a través de la gastronomía y la danza.

Entre las novedades, el festival contará con pabellones culturales y gastronómicos internacionales, un bazar oriental, un mercado artesanal, y una Zona Exclusiva LPF con la participación de jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, incluyendo al Club Deportivo Árabe Unido de Colón, ícono del fútbol colonense.

Pero más allá del entretenimiento, el evento tendrá un propósito social: parte de los fondos recaudados serán destinados a los programas de inclusión, educación y apoyo comunitario de la Fundación Islámica de Panamá, reafirmando el compromiso del Moon Fest con la integración y la solidaridad.

Con esta nueva edición, el Moon Fest World Cup 2026 reafirma a Panamá como un punto de encuentro internacional donde el arte, la diversidad y el deporte se funden en una sola celebración que trasciende fronteras.

