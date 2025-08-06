Muere actriz de ‘The Walking Dead’ a los 33 años

Kelley Mack, actriz conocida por su papel en ‘The Walking Dead’, falleció a los 33 años en Cincinnati a causa de un glioma, según informó su familia a través de las redes sociales.

“Una luz tan brillante y ferviente ha trascendido al más allá, adonde todos eventualmente debemos ir”, escribió su hermana el martes en la cuenta oficial de Instagram de la actriz.

La hermana también detalló que Kelley falleció “pacíficamente” la noche del sábado 2 de agosto junto a su madre Kristen y su tía Karen.

“Kelley ya se ha reunido con muchos de sus seres queridos en forma de mariposas. Muchos la echarán de menos hasta lo más profundo de su ser, más allá de lo que las palabras pueden expresar”, añadió.