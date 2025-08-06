Muere actriz de ‘The Walking Dead’ a los 33 años

La actriz había anunciado en enero que <b>había sido diagnosticada con un glioma difuso de línea media, un tumor cerebral agresivo que afecta estructuras como la médula espinal</b>, tras experimentar dolores persistentes en la zona lumbar y punzadas en piernas y espalda.Kelley detalló entonces que había perdido la movilidad de su pierna derecha y parte de la izquierda por lo que desde entonces tendría que desplazarse en una silla de ruedas.La actriz dio vida a Addy en cinco episodios de la novena temporada de ‘<b>The Walking Dead’</b>, y sus créditos también incluyen apariciones en series com<b>o ‘9-1-1’, ‘Chicago Med’ o ‘Schooled</b>’, la serie derivada de ‘Modern Family’.