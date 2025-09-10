Panamá elige a ‘Querido Trópico’ como candidata a los Goya y Óscar

La película Querido Trópico, dirigida por la realizadora panameña Ana Endara, ha sido oficialmente seleccionada para representar a Panamá en los premios Goya 2026 y los premios Óscar 2026, en la categoría de Mejor Película Internacional. La decisión fue tomada por mayoría de votos durante dos sesiones del Comité de Selección de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Panamá. La 98.ª edición de los Óscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles. La 40.ª edición de los Goya tendrá lugar el 28 de febrero de 2026 en Barcelona.

Sobre la película

Querido Trópico relata el profundo vínculo entre Ana María, una inmigrante colombiana y cuidadora que oculta un secreto doloroso, y Mercedes, una mujer de alta sociedad que enfrenta los estragos de una demencia incipiente. En medio de una ciudad azotada por lluvias torrenciales y un jardín tropical oculto, ambas comparten momentos de conexión inesperada, tocados por la soledad, el cuidado y los afectos fugaces. Dirección: Ana Endara Guion: Ana Endara y Pilar Moreno Producción: Isabella Gálvez Reparto principal: Paulina García (Mercedes) y Jenny Navarrete (Ana María) Duración: 108 minutos Países: Panamá y Colombia (coproducción)

Festivales y reconocimiento

Desde su estreno en festivales internacionales, Querido Trópico ha acumulado elogios y galardones notables: Estreno mundial: Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y San Sebastián Seleccionada en festivales como Roma, Gotemburgo, La Habana, Río de Janeiro, Hong Kong, Cartagena, entre otros Premios destacados: Festival Cinélatino – Rencontres de Toulouse: Grand Prix Coup de Cœur y premio del sindicato francés de la crítica Biarritz Amérique Latine: Premio del Público a la Mejor Película y Mejor Interpretación para Paulina García y Jenny Navarrete Festival de Cine de Calcuta (KIFF): Golden Royal Bengal Tiger a la Mejor Dirección para Ana Endara San Francisco International Film Festival: Golden Gate Cine Latino Awards Además, ha sido reconocida en festivales como Lima, Cartagena, Minneapolis, Bruselas, entre otros

Apoyos, producción, contexto e impacto cultural