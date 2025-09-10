Panamá elige a ‘Querido Trópico’ como candidata a los Goya y Óscar

La película Querido Trópico, dirigida por la realizadora panameña Ana Endara, ha sido oficialmente seleccionada para representar a Panamá en los premios Goya 2026 y los premios Óscar 2026, en la categoría de Mejor Película Internacional. La decisión fue tomada por mayoría de votos durante dos sesiones del Comité de Selección de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Panamá.La 98.ª edición de los Óscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles.La 40.ª edición de los Goya tendrá lugar el 28 de febrero de 2026 en Barcelona.