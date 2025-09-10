  1. Inicio
Panamá elige a ‘Querido Trópico’ como candidata a los Goya y Óscar

El elenco de “Querido Trópico”, encabezado por Paulina García y Jenny Navarrete, ha recibido reconocimientos en festivales internacionales y ahora representa a Panamá en la carrera hacia los premios.
El elenco de "Querido Trópico", encabezado por Paulina García y Jenny Navarrete, ha recibido reconocimientos en festivales internacionales y ahora representa a Panamá en la carrera hacia los premios. Cedida
Ana Endara, voz femenina del cine panameño, lleva con “Querido Trópico” una historia de vínculos humanos a competir en los máximos escenarios del séptimo arte.
Ana Endara, voz femenina del cine panameño, lleva con "Querido Trópico" una historia de vínculos humanos a competir en los máximos escenarios del séptimo arte. Cedida
Por
Darine Waked
  • 11/09/2025 00:00
La cinta de Ana Endara, coproducción con Colombia, ha conquistado festivales internacionales y ahora emprende el desafío de competir en reconocidas ceremonias de la industria cinematográfica mundial

La película Querido Trópico, dirigida por la realizadora panameña Ana Endara, ha sido oficialmente seleccionada para representar a Panamá en los premios Goya 2026 y los premios Óscar 2026, en la categoría de Mejor Película Internacional. La decisión fue tomada por mayoría de votos durante dos sesiones del Comité de Selección de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Panamá.

La 98.ª edición de los Óscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles.

La 40.ª edición de los Goya tendrá lugar el 28 de febrero de 2026 en Barcelona.

Sobre la película

Querido Trópico relata el profundo vínculo entre Ana María, una inmigrante colombiana y cuidadora que oculta un secreto doloroso, y Mercedes, una mujer de alta sociedad que enfrenta los estragos de una demencia incipiente. En medio de una ciudad azotada por lluvias torrenciales y un jardín tropical oculto, ambas comparten momentos de conexión inesperada, tocados por la soledad, el cuidado y los afectos fugaces.

Dirección: Ana Endara

Guion: Ana Endara y Pilar Moreno

Producción: Isabella Gálvez

Reparto principal: Paulina García (Mercedes) y Jenny Navarrete (Ana María)

Duración: 108 minutos

Países: Panamá y Colombia (coproducción)

Festivales y reconocimiento

Desde su estreno en festivales internacionales, Querido Trópico ha acumulado elogios y galardones notables:

Estreno mundial: Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y San Sebastián

Seleccionada en festivales como Roma, Gotemburgo, La Habana, Río de Janeiro, Hong Kong, Cartagena, entre otros

Premios destacados:

Festival Cinélatino – Rencontres de Toulouse: Grand Prix Coup de Cœur y premio del sindicato francés de la crítica

Biarritz Amérique Latine: Premio del Público a la Mejor Película y Mejor Interpretación para Paulina García y Jenny Navarrete

Festival de Cine de Calcuta (KIFF): Golden Royal Bengal Tiger a la Mejor Dirección para Ana Endara

San Francisco International Film Festival: Golden Gate Cine Latino Awards

Además, ha sido reconocida en festivales como Lima, Cartagena, Minneapolis, Bruselas, entre otros

Apoyos, producción, contexto e impacto cultural

Es una coproducción entre Panamá y Colombia, apoyada por organismos como Ibermedia y el Fondo Su Mirada del IFF Panamá, así como por fondos nacionales de cine en ambos países.

Esta selección reafirma a Panamá como un referente emergente en el cine latinoamericano, destacando la calidad de sus producciones narrativas.

La combinación de talento femenino en la dirección, guion y producción (Ana Endara, Pilar Moreno, Isabella Gálvez) marca un hito relevante en la visibilidad de las cineastas panameñas.

Querido Trópico ha logrado resonar internacionalmente gracias a su temática universal sobre la soledad, el cuidado humanitario y las diferencias de clases, enmarcadas en una estética íntima y atmosférica, con elementos simbólicos como el jardín tropical que representa refugio y transformación.

