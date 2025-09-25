Piso 21, Marc Anthony y Beéle triunfan con ‘Volveré’ en los Premios Juventud 2025

El poder de la fusión musical brilló en los Premios Juventud 2025 en Panamá, donde Piso 21, Marc Anthony y Beéle se alzaron con el galardón a Mejor Canción Pop/Rhythmic gracias a su éxito “Volveré”.

El tema, que combina lo mejor del pop, el romanticismo tropical y la frescura urbana, se convirtió en uno de los hits más escuchados del último año y anoche fue reconocido como un himno generacional en la celebración juvenil de la música latina.

La unión de los colombianos de Piso 21, la leyenda neoyorquina de la salsa Marc Anthony y la voz emergente de Beéle marcó un antes y un después en las colaboraciones internacionales. La química artística de los tres proyectos dio vida a una propuesta innovadora que conquistó las listas de popularidad y a los fanáticos en distintos rincones del continente.

”Este premio es para todos los artistas y todas las personas colombianas y las que están en casa viendo estos premios”, dijo uno de los miembros de Piso 21 al aceptar el galardón junto con el resto de los intérpretes del tema. “”Esto es para todos los jóvenes que están creyendo que esto es imposible. Nosotros estuvimos ahí creyendo que hacer una canción con la leyenda Marc Anthony y Beéle nunca sería posible y estamos acá. Sueñen en grande”, continuó.

El premio a “Volveré” fue recibido con entusiasmo por los artistas, quienes agradecieron al público por convertir la canción en un éxito y destacaron la importancia de trabajar juntos para llevar la música latina a nuevos escenarios.