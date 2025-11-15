Se quedó sin vestido y casi pierde la entrevista en Miss Universo 2025: Costa de Marfil salvó a Miss Ecuador

Las candidatas del Miss Universo 2025 participaron en la entrevista preliminar con los jueces, uno de los momentos más importantes y emocionales del certamen, ya que es la única instancia en la que pueden conversar directamente con ellos a puerta cerrada. Sin embargo, para Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador, la jornada estuvo marcada por un imprevisto: el vestido que tenía planificado usar se extravió antes de su presentación.

Miss Ecuador agradece públicamente por el gesto solidario de Costa de Marfil

Según explicó la representante ecuatoriana, su atuendo original desapareció en un taxi, pero la situación tuvo un giro de solidaridad. Su compañera y amiga de concurso Olivia Yacé, Miss Universo Costa de Marfil, acudió en su ayuda y le prestó un vestido en color fucsia, permitiéndole salvar su presentación ante los jueces. Miss Ecuador agradeció públicamente el gesto a través de sus redes sociales. “Un agradecimiento especial a Olivia Yacé hoy por ser una verdadera hermana reina y ayudarme en un momento de necesidad”, escribió en Instagram junto a una publicación en la que mostraba el look que finalmente lució.