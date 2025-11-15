Se quedó sin vestido y casi pierde la entrevista en Miss Universo 2025: Costa de Marfil salvó a Miss Ecuador

Según explicó la representante ecuatoriana, su atuendo original desapareció en un taxi, pero la situación tuvo un giro de solidaridad. Su compañera y amiga de concurso Olivia Yacé, Miss Universo Costa de Marfil, acudió en su ayuda y le prestó un vestido en color fucsia, permitiéndole salvar su presentación ante los jueces.Miss Ecuador agradeció públicamente el gesto a través de sus redes sociales. 'Un agradecimiento especial a Olivia Yacé hoy por ser una verdadera hermana reina y ayudarme en un momento de necesidad', escribió en Instagram junto a una publicación en la que mostraba el <i>look</i> que finalmente luc<b>ió.</b>