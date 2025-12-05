Seis restaurantes panameños brillan en la lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2025

La escena gastronómica del país fue noticia esta semana a raíz de la inclusión de seis restaurantes panameños en la reconocida lista gastronómica de los Latin America’s 50 Best Restaurants. Maito ocupó este año la posición 18 del ránking, mientras que la Cantina del Tigre se situó en la posición 47.

En cambio en la lista 51-100, se encuentra La Tapa del Coco en el puesto 61, Umi está en la posición 72, Fonda Lo Que Hay en la posición 82, y Caleta en la posición 91. Unos hechos que reflejan que la gastronomía panameña de alta calidad está despuntando en la escena regional e internacional.

El restaurante Maito – que en el año 2024 se situó en el puesto 14 – es reconocido por, de acuerdo a la valoración realizada en el sitio web del ránking, ser un punto de encuentro para la diversidad cultural así como la mezcla de los diferentes sabores e ingredientes del país. “Su influencia en la región latinoamericana ha sido tan alta que este año mantiene su estatus como Mejor Restaurante de Panamá”, aduce el sitio web en sus argumentaciones.

En conversación con La Estrella de Panamá, el creador y chef titular de Maito Mario Castrellón aseguró que el éxito de todos estos años se debió al empeño por imprimir innovación constante en sus platillos y en la mecánica de trabajo. Al tiempo que, apunta a la apuesta por la gastronomía panameña y los productos claves como otra pata fundamental del éxito.

“Ha sido muy retador el tener que plasmar la identidad gastronómica panameña en cocina contemporánea que, a su vez, es reconocida a nivel internacional. Es un reto que va desde conceptualizar los platos hasta el poder explicarlos a los comensales.

Por otro lado, Castrellón valoró positivamente su inclusión en el ránking de los Latin America’s 50 Best Restaurants.

“La guía de The World’s 50 Best Restaurants es actualmente una de las listas más utilizadas por los turistas cuando viajan. El impacto de esta lista hoy en día tiene un valor de mercadeo estimado en 17 millones de dólares. Si ponemos en valor ese impacto para Panamá —que nos llega de forma gratuita y beneficia a todo el país— no solo premia a los restaurantes que aparecen en la lista, sino que impulsa a toda la nación”, valoró.

En cambio, Fulvio Miranda del restaurante ‘La Cantina del Tigre’ – que se situó el año pasado en el puesto 40 – aseguró que este es un reconocimiento que la da, por un lado, felicidad a él y a su equipo, pero por el otro, un gran sentido de responsabilidad debido a su larga trayectoria en el ámbito gastronómico.

“Nosotros siempre buscamos poner a Panamá en el mapa. Sé que este reconocimiento me da mucha felicidad y orgullo, estar en una lista en la que sé que hay más restaurantes panameños dentro de los cien que figuran en la lista. Estoy seguro que dentro del siguiente año habrán más locales que cumplen un rol esencial en resaltar nuestra autenticidad como panameños”, subrayó.

En este sentido, la cocina de Cantina del Tigre se caracteriza por servir platillos que si bien son tradicionales dentro de la cocina panameña pero con un toque fresco y moderno. Algunos de esos platillos son el ceviche de mamón chino y el tradicional mondongo, entre otros. Miranda aseguró que lo que se ve en Cantina del Tigre es un reflejo de su personalidad, la cual resume bajo un mismo lema: ‘desorden con orden’.

“La Cantina es la esencia del panameño que tiene flow y salsa, que habla español e inglés, y que vive alrededor de la fiesta constante alrededor de la comida. Nosotros somos actitud pura y ruda, mientras que nuestra comida es una reinterpretación de lo que se come en la mesa del panameño como el sao, el tasajo y el ceviche, entre otros.”, narró Miranda.

Miranda igualmente resaltó que la multiculturalidad propia del país permite conceptualizar una visión de la comida autóctona como una mezcla de las distintas nacionalidades (española, china, indostana, etc.) que hicieron vida históricamente en el país. “Panamá es mezcla”, reivindicó.

Por su parte, Isaac Villaverde uno de los chefs de La Tapa del Coco – que ascendió del puesto 61 al 74, del ránking de los (51-100) en 2024 - expresó a este diario que el hecho de que un restaurante con esencia afropanameña y de raíces colonenses haya logrado este éxito.

“Recibimos la noticia con mucha alegría y responsabilidad porque ahora la cantidad de ojos de la región miran sobre el país y tenemos que dejar el nombre de Panamá muy en alto de manera digna”, dijo Villaverde, quien junto a Armando Bramwell idearon el concepto de ‘La Tapa del Coco’.

Si bien los comienzos fueron duros hace más de diez años, lograron surgir gracias al apoyo estatal, el de la empresa privada y el apoyo de sus clientes, quienes creyeron desde el primer día en su propuesta culinaria.

Los ingredientes que más predominan en los platillos del restaurante son el saril, el coco, el curry, la canela y el jengibre, haciendo de su propuesta algo único tanto en Panamá como la región. “Poco a poco, nos hemos ido posicionando como líderes”, explicó Villaverde.

En cambio, el chef del restaurante Umi Kamel Abi Hassan – que se sitúa este año en la posición 72 – expresó que la inclusión en la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants es una muestra del impacto de la alta cocina panameña alrededor del mundo.

El concepto de Umi se basa en el izakaya, bares japoneses en los que los comensales se sientan a comer platillos pequeños para compartir y beber bebidas alcohólicas como la cerveza y el sake. Umi, al igual que los restaurantes de la lista, usa productos locales para sus creaciones culinarias.

“Esta lista refleja el potencial del sector gastronómico panameño. Todos están dando su 100% como Maito, Fonda Lo Que Hay, Caleta, etc. Todos estamos dando lo mejor de nosotros en conjunto, sumando fuerzas por el país, el trabajo que se hace en equipo para sumar proyección internacional y apoyar el turismo y el comercio local es extraordinario”, añadió.

Por su lado, el chef ejecutivo Lorenzo Di Gravio de Caleta – que ingresó este año a la lista en la posición 91 – comparó la inclusión en la lista con una experiencia similar cuando ganó una estrella Michelin en Italia. “Es de esos momentos que te traen lágrimas a los ojos. Fue una emoción muy grande. Ser extranjero y lograr algo así en América Latina es algo que te marca. No solo es el premio sino ser aceptado como un chef extranjero que es responsable de dar a conocer el sabor panameño al mundo”, agregó.

Di Gravio remarcó que la lista le da, al igual que el resto de los distinguidos en el ránking, una gran responsabilidad para mantener la barra alta en un restaurante que se caracteriza por la creatividad y el ambiente tropical que se refleja en sus platillos.

José Olmedo Carles, por su parte, afirmó en una entrevista publicada por la revista Mía de La Estrella de Panamá que su restaurante – en la posición 82 del ránking - está en la mejor posición que antes. En su menú, figuran los platos tradicionales con un toque original como los bollitos de maíz nuevo, la yuca tostada, y las almejitas ‘sexys’, entre otras.

“Panamá es de los destinos más ricos para comer porque encuentras de todo. Puede que no haya mucho fine dining porque nos gustan más las propuestas casuales, para compartir y disfrutar. Tampoco somos solo restaurantes que están en la lista; tenemos muchos otros lugares que no son mediáticos y son muy buenos”, confió Carles a Corina Briceño, en enero pasado.