Tiempo de lectura dominical

Gisèle Pelicot pudo escribir desde el odio, la amargura y la venganza Un himno a la vida, Mi historia (Lumen) y pocos le habrían reprochado el tono de su obra testimonial, pero ella prefirió redactar este libro desde el coraje, el perdón y la desilusión de un amor traicionado. Todo comenzó cuando atraparon a su esposo Dominique grabando con su celular a chicas por debajo de la falda. Por entonces, la pareja de jubilados residía en el sur de Francia. Luego de la denuncia interpuesta por las jóvenes víctimas, la policía allanó la casa y se llevó sus pertenencias, entre ellas, su computadora. En su ordenador encontraron el horror más absoluto: desde hacía varios años su marido registraba sistemáticamente con fotografías y videos cómo más de 50 hombres violaron a una Gisèle inconsciente a punta de drogas. Tenían casi 50 años de matrimonio en ese momento. Como en las películas, cuando se conocieron fue amor a primera vista. Se casaron en abril de 1973 en una ceremonia sencilla como exigió el violento padre de Dominique. Tienen tres hijos: David, Caroline y Florian. Él de joven era bueno, sensible, retraído y amable, aunque a medida que se hizo mayor se transformó en una persona capaz de los actos más abominables. Dominique era hijo de un padre machista y de una madre que aguantó en silencio esa conducta represora, hasta el día que una grave enfermedad se la llevó. Su hijo recibió igual cantidad de malos tratos de su progenitor hasta que abandonó su hogar para construir su propia familia junto a Gisèle. Un himno a la vida, Mi historia es sobre continuar existiendo desde la entereza, la resiliencia y la fortaleza como herramientas para vencer a la adversidad.

El sol es la mejor medicina

En cuanto usted acabe de leer El sol no es el enemigo (Diana), de Sergio Elortegi, estoy seguro que deseará salir a la calle, a su jardín o a su ventana a tomar los rayos del astro rey (con responsabilidad, claro). Elortegi nos recuerda que la hipertensión, la diabetes y algunos tipos de cáncer son enfermedades relativamente modernas. Plantea, con bases científicas, que necesitamos del sol como las plantas para mejorar nuestra salud. Por lo que incentiva a una exposición gradual al sol, respirar aire puro, llevar una alimentación equilibrada, tener un descanso adecuado y hacer ejercicio moderado. Este promotor del sol nos resalta que esa cálida presencia mejora la presión arterial, la circulación y la estimulación del óxido nítrico; tiene efectos antiinflamatorios y antidepresivos y favorece la síntesis de melatonina en la piel. Resalta que si hoy hablamos de comida chatarra también se debería advertir sobre los estragos de la luz artificial. Aboga para que las noches vuelvan a ser más o menos oscuras como hasta hace menos de 100 años, ya que los focos led le informan a nuestro cerebro que a toda hora es mediodía.

El análisis de un imperio

En 21 claves para entender China en el siglo XXI (Penguin Random House), Adrián Díaz Marro señala la complejidad que es acercarse a la realidad china. Por lo que el primer consejo que brinda es desaprender lo que creemos saber sobre este país asiático visto desde afuera. Esta obra entiende a China desde distintas vertientes. El autor pone de relieve que en ella confluyen la modernidad, la tradición y el pragmatismo como métodos para comprender sus avances en economía, las ciencias y la tecnología. Este consultor de desarrollo de negocios advierte que el devenir de una nación promedio se mide en un puñado de años. Los cinco mil años de existencia de China se miden en dinastías (la duración de algunas de sus dinastías equivale a la cantidad de tiempo que tiene una joven república en Occidente, reconoce). Plantea que el desarrollo de China se debe a su apego al éxito y a la productividad a partes iguales; a lo flexible de su cultura ante los nuevos retos, y a la cohesión de su sociedad que mira al futuro. Occidente ha dominado el mapa mundial en los últimos 200 años en materia de capitales, instituciones e infraestructuras, pero asegura que la innovación y el crecimiento chino registrado en las dos décadas recientes, demuestran que este país alcanzará una absoluta jerarquía global antes que acabe este siglo.

El misterio detrás de la anandamida

El origen científico de la anandamida data de 1964 tras los estudios llevados a cabo por Raphael Mechoulam, quien descubrió que producía una serie de efectos terapéuticos como la relajación, alivia el dolor, aumenta el apetito, brinda paz interior y da felicidad. De acuerdo con Borja Vilaseca en su libro Anandamida, el neurotransmisor de Dios (Vergara), es uno de los hallazgos del siglo XX que no ha recibido la atención debida por la comunidad científica y los ciudadanos en general. Opina que debería ser tan conocida como sí lo son la dopamina, la serotonina, la oxitocina y las endorfinas. Vilaseca propone democratizar la anandamida como una acción revolucionaria basada en la ciencia, específicamente en una rama que une la salud mental y lo espiritual y a la que ha definido como neuroespiritualidad. Esta acción renovadora, opina este escritor y profesor español, ayudará a nuestra sociedad a ser menos narcisista y egocéntrica.

Canaliza la ansiedad hacia la creatividad