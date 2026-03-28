Tiempo de lectura dominical

En <b>21 claves para entender China en el siglo XXI</b> (Penguin Random House), Adrián Díaz Marro señala la complejidad que es acercarse a la realidad china. Por lo que el primer consejo que brinda es desaprender lo que creemos saber sobre este país asiático visto desde afuera.Esta obra entiende a China desde distintas vertientes. El autor pone de relieve que en ella confluyen la modernidad, la tradición y el pragmatismo como métodos para comprender sus avances en economía, las ciencias y la tecnología.Este consultor de desarrollo de negocios advierte que el devenir de una nación promedio se mide en un puñado de años. Los cinco mil años de existencia de China se miden en dinastías (la duración de algunas de sus dinastías equivale a la cantidad de tiempo que tiene una joven república en Occidente, reconoce).Plantea que el desarrollo de China se debe a su apego al éxito y a la productividad a partes iguales; a lo flexible de su cultura ante los nuevos retos, y a la cohesión de su sociedad que mira al futuro.Occidente ha dominado el mapa mundial en los últimos 200 años en materia de capitales, instituciones e infraestructuras, pero asegura que la innovación y el crecimiento chino registrado en las dos décadas recientes, demuestran que este país alcanzará una absoluta jerarquía global antes que acabe este siglo.