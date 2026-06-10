Toy Story 5 y cómo la nostalgia se encuentra con el presente

Desde 1995, con la primera ‘Toy Story’ bajo la dirección de John Lasseter, la saga que sigue las aventuras de juguetes que cobran vida cuando los humanos no los miran, ha sido un sello de infancia, nostalgia y mensajes que dan momentos de reflexión tanto a niños como a adultos. Al principio se enfocó más en la comedia y cómo mostrar el tema del abandono, la esperanza, la amistad y el trabajo en equipo a una audiencia de niños y preadolescentes, pero logró trascender a una audiencia más madura y se convirtió en una cinta de culto para todos los amantes del cine de animación. Sus personajes protagonistas, Woody (interpretado originalmente por Tom Hanks) y Buzz Lightyear (interpretado originalmente por Tim Allen) se hicieron íconos de la productora Pixar, acumulando fanáticos y creando una historia de dos juguetes de diferentes épocas que se vuelven amigos inesperados a través de un viaje que les enseña a dejar de lado los prejuicios y adentrarse a la aventura trabajando juntos para volver a su hogar con su niño, Andy. A ellos le siguieron un séquito de personajes entrañables que, en muchos sentidos, representan diversas emociones y etapas que atraviesan los niños, desde el temor a lo desconocido, las personalidad aguerridas, la curiosidad y el descubrimiento de la empatía y la valentía. Luego, en 1999 llega ‘Toy Story 2’, dirigida también por Lasseter y con guión de Andrew Stanton, Rita Hsiao, Doug Chamberlin, y Chris Webb. En esta entrega, Woody es secuestrado por el infame Al (interpretado originalmente por Wayne Knight) quien desea vender su colección de juguetes a un museo en Japón donde vivirían tras vitrinas por siempre. Aquí fue la introducción de Jessie (interpretada originalmente por Joan Cusack) y Tiro al Blanco, así como del Oloroso Pete (interpretado originalmente por Kelsey Grammer), quien cumple su rol como antagónico e intenta evitar que Woody regrese con sus amigos. Las cintas de Pixar se han caracterizado por contener mensajes directos que se cumplen a través de las experiencias de sus personajes, y Toy Story no es una excepción. Temas como la traición, la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático son tratados con delicadeza y firmeza en esta secuela, pues Jessie actúa con el rol de ser quién realmente encuentra un hogar pese a los momentos difíciles que ha atravesado y su inclusión presenta un escenario de sanidad y esperanza para quienes en la audiencia pudiesen identificarse con ella. Woody por su parte, sufre el golpe de realidad de cuánto depende de Andy para tener una identidad, pese a que antes de ser su juguete ya tuvo una vida la cual no recuerda. La dicotomía entre el quién fue, quién es y quién quisiera ser se convierte en su motor a través de la cinta, donde incluso un preocupado Buzz se encuentra buscando sus propias respuestas más allá de la búsqueda y rescate. A su vez, Lasseter se dispuso a presentar una cinta que tuviera lo divertido de una tienda de juguetes junto con lo emocional de una etapa de cambios y pérdidas. La inclusión de Barbie –aprobada por Mattel– hizo que naciera una colección de escenas divertidas y que mostraban la colaboración entre distintos juguetes, de distintas épocas y con distintas personalidades. “No queríamos burlarnos de ella, ni mostrarla como una adulta, sino como alguien ‘cool’ y divertida que trajera un nuevo plano a la historia con los personajes que ya teníamos”, comentó Lasseter en una entrevista de 1999 con ScreenSlam. Tras un éxito rotundo en taquilla doméstica e internacional –arrasando con $245.9 millones en EE.UU . y $511.3 millones alrededor del mundo– Toy Story 2 rompió el molde de lo que una película animada podía mostrar, alejándose de los finales felices esperados que contaban otras historias en el mercado para dar sus propios giros de trama y comedia, captando momentos de referencia popular como espacios emotivos profundos que hacen ver distintas perspectivas en una cinta que muchos considerarían “para niños”.

La historia que lo cambió todo

No sería sino hasta 2010, cuando una nueva entrega de ‘Toy Story’ llegaría a las salas de cine, esta vez dirigida por Lee Unkrich y con un guión de Michael Arndt. En los 15 años transcurridos desde que salió la primera entrega, Pixar produjo 10 películas animadas más. Cuatro de sus películas se ubicaron entre las 50 películas más taquilleras de todos los tiempos y cinco ganaron el Premio de la Academia a la Mejor Película de Animación. Asimismo, los programas de renderizado y animación CGI mejoraron dramáticamente, permitiendo a los animadores de Pixar crear efectos visuales que parecen completamente realistas y orgánicos en la pantalla, lo que se tradujo en historias que pudieran transmitir emociones más reales a las audiencias. Su tercera película llegó en la era de las redes sociales, cuando una generación entera estaba utilizando YouTube y Facebook durante sus años universitarios y los niños que crecieron viendo las primeras dos películas se encontraban en momentos distintos, quizás sin utilizar juguetes tan seguido como antes. Aún así, Unkrich se lanzó a contar una historia que fuera más allá de los personajes, sino con algo mucho más universal y real: crecer. La trama nos cuenta como Woody, Buzz, Jessie y sus demás amigos son accidentalmente donados a la guardería Sunnyside cuando Andy preparaba sus cajas para mudarse al campus de la universidad y prácticamente empaca su niñez. Andy, quien ha sido un personaje constante en las películas, pero sin una gran presencia de diálogo, se ve a sí mismo en la encrucijada entre la adultez y sus memorias de una infancia cargada de aventuras e imaginación, y debe escoger si llevar a sus queridos juguetes a su próxima etapa o despedirse para siempre. Antes de que pueda decidir, los juguetes son enviados a un nuevo lugar, un nuevo mundo donde los juguetes no pertenecen solo a un niño sino que son de todos los niños que llegan a la guardería. Y, aunque esto les resulta atractivo –ya que no podrían ser abandonados después–, no todo es lo que parece y el oso de peluche llamado Lotso (interpretado por Ned Beatty) los engaña para volverse parte del mundo que él controla donde los juguetes no pueden escapar. La cinta marcó un antes y un después en la historia de ‘Toy Story’, creando una trama donde momentos de tensión, tristeza, incertidumbre, pero también esperanza, fuerza colectiva y cariño hicieron de esta tercera entrega una de las más memorables hasta la fecha. Woody mantiene su lealtad hacia Andy, pese a que el resto del grupo se debate si vale la pena quedarse estancados en una caja en un ático o darse la oportunidad de sentir el abrazo de cientos de niños a lo largo de los años. Las amistades se fracturan brevemente, solo para ser reconciliadas por la urgencia de sostenerse los unos a los otros en los momentos donde nada parece ir bien. Una de las escenas más emblemáticas de esta cinta muestra a todo el grupo unido de manos a espera del peor final, pero juntos. Lo que Unkrich buscaba inmortalizar más allá de los temas de pérdida y crecimiento, fue un mensaje de unidad y sobrellevar los golpes de la vida a cualquier edad. La cinta fue pensada como una culminación de lo que sería ‘Toy Story’, puesto que los juguetes encontrarían un nuevo hogar lejos de Andy y el ciclo de niñez a adultez se vería completo. Sin embargo, en 2019 el director Josh Cooley fue el encargado de regresar a Woody, Buzz y la pandilla a la gran pantalla nuevamente.

La nueva era de ‘Toy Story’