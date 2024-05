Una nueva gastronomía china, más allá del arroz frito

“Cuando alguien me dice que no le gusta la comida china, pienso, será que no le gusta la comida cantonesa, que es la predominante en Panamá”, dice durante una conversación Esteban Cheung, miembro de la comunidad china en Panamá y quien maneja la cuenta @soyasiafoodie en la que detalla nuevos restaurantes y sus respectivos menús.

El paladar latino

Otros factores afectan también la oferta gastronómica china. “Dueños de restaurantes me comentan que no es fácil conseguir un chef”. La mayoría de los cocineros reconocidos llevan consigo la experiencia de haber trabajado en restaurantes tradicionales grandes y que luego de un tiempo deciden bajar la intensidad del trabajo abriendo un local propio o empleándose en restaurantes más reducidos. Pero lidiar con ellos no es fácil. “Poner un restaurante de comida rápida es más sencillo, se puede contratar un personal con menos especialización, además, estos locales tienen una mayor rotación de clientes lo que les hace más rentables y con una inversión más baja en cuanto a decoración”.

Platos como el chow mein y el arroz frito, teñido con la salsa de soya responden al paladar latino, más identificado con las frituras. “Con esto no quiero decir que no sea comida china autóctona, pero el estilo de comida frita, salteada, a la plancha. va más al gusto latino. En cambio, cuando se habla de paladar chino, están los platos al vapor, estofados y guisos”, plantea.

‘Siu yeh’ y otras tendencias

“Como en Panamá hay tan poquitos asiáticos y los que están aquí generalmente son ejecutivos no son no son residentes muchos de ellos, son los mismos paisanos que están trayendo nuevas ofertas, nuevas opciones para introducirlas”, comenta.

Pero la comida china no es la única que está creciendo en oferta y aceptación. Hemos visto cómo ha crecido la oferta gastronómica coreana, japonesa, tailandesa y vietnamita. Probablemente lo que no sabíamos es que la mayoría de estos establecimientos son negocios manejados por la comunidad china.

Los restaurantes que ofrecen siu yeh favorecen a este público que no encontraba qué comer tarde en la noche y también a los comerciantes que en media jornada de día no tenían mucho negocio. “Es divertido, sacan las mesas y lo ponen la calle. Son negocios más reducidos, más fáciles de manejar”.

“Conozco unos seis restaurantes que abren a las 5 de la tarde y cierran de madrugada. Estos están ubicados en el área de Condado del Rey, comunidad que concentra una alta población de la comunidad china. Condado es una urbanización dormitorio. Durante el día no hay tanto movimiento y por otro lado, muchos paisanos realmente cierran sus negocios a las diez once de la noche. Cuando terminan y quieren ir a relajarse y comer algo, resulta que ya todo está cerrado”.

El nacimiento de @soyasiafoodie

Cheung se dedica al mercadeo. “Trabajo con empresas tanto de consumo masivo, así como de bancos, aseguradoras, agencias de auto para trabajar con la comunidad china”. Su relación con la gastronomía obedece a un placer personal, aunque fue su trabajo el que le llevaría a participar en medios audiovisuales.

“Hace unos 16 años mi señora incursionó, en el mundo de bienes raíces. En aquel momento la comunidad china contaba con periódico, revista y radio, pero los bienes raíces requieren de un impacto visual. No había televisión y en aquel momento las redes sociales todavía no tenían la fuerza de hoy”, recuerda. Cheung produjo el programa ChinaTV, que inicialmente se transmitió a través de FETV y posteriormente en ECO TV. Luego llevó ese espacio a las redes sociales a través de @china507. “Cuando comencé a trabajar realmente todo cayó por su propio peso. Me gusta mucho compartir con mis amigos panameños sobre nuestra cultura, las actividades que realizamos, los eventos, todo acerca de la cultura china y entre ellos el tema de la gastronomía. Para mí la cocina es más que paladar. También hay historia, hay tanta cultura tanta tradición... y la gente cuando piensa en comida china, piensa en chow mein y arroz frito y no, eso no es. Entonces yo empiezo a hablar, pues empiezo a escribir, a explicar cómo es un chow mein, que el arroz frito que nosotros comemos, no está lleno de salsa de soya, que el wantón debe tener camarones y así fui escribiendo, compartiendo y a la gente le gustó. Obviamente, la retroalimentación te da un estímulo y lo seguí haciendo”.

Con @soyasiafoodie Esteban lleva unos tres años. Visita restaurantes, explica cómo se preparan algunos platos, responde a interrogantes de sus seguidores. A veces te surgen dudas sobre cuánto más se puede escribir, de qué más puedo hablar. Pero siempre surge algo nuevo, veo cosas diferentes, es cuestión de buscar, pero siempre hay un espacio de donde se puede desarrollar nuevos temas. Es interesante y también es retador”, admite.

Cheung no abrió sus cuentas en redes sociales con ánimo de lucrar de ellas. “Cuando sale algo, no voy a rechazar el dinero, claro, pero no es nuestro fin principal. Lo mío siguen siendo las consultorías”. Sin embargo, se ha convertido en una especie de autoridad a la que amigos, conocidos y seguidores acuden en busca de recomendaciones.

Y es que no es lo mismo salir a probar algo nuevo, que querer impresionar a una chica o salir en plan familiar. “Yo siempre pregunto si se trata de una ocasión especial y la gente se se ríe si yo digo que el precio es muy bueno, la comida muy buena, pero que si está cortejando a una chica no es un lugar para llevarla, porque hay lugares que tienen una comida muy sabrosa, pero no son bonitos”. En cambio, si se trata de agasajar a un cliente, pesará más la apariencia del restaurante que el nivel de la comida.

Otra interrogante frecuente es ¿por qué hay restaurantes que no tienen un menú en español. ¿Acaso es discriminación?

“El paisano puede ser racista, pero no lo será con tu dinero”, dice tajante Cheung. El hecho de que no haya disponible una carta en español poco tiene que ver con que no se quieran atender a latinos. “Más que discriminación es por pendejada. Si no lo puso en español es porque realmente no sabe cómo ponerlo”, dice con una sonrisa.

Se debe tener presente que la tradición china toma mucho en cuenta aspectos de suerte y augurios. Los nombres de los platos no son literales, tienen significados que a través del tiempo son conocidos por la comunidad, pero no es el caso fuera de ella. “Hay que trabajar con los paisanos para mejorar esto”, afirma Esteban. Y las cosas están cambiando mucho con el impulso de las nuevas generaciones.