'¡Y corte!': Las producciones canceladas por la huelga de guionistas en Hollywood

Más de 11.500 guionistas se han alzado contra las irregularidades de salario en las producciones de Hollywood. Redes Sociales

El pasado 2 de mayo, The Writers Guild of America (WGA), que representa a más de 11.500 guionistas, empezó un periodo de huelga tras fallidas negociaciones con los estudios, servicios de streaming y cadenas televisivas más prominentes del país. Tras una semana de esta acción colectiva, las afectaciones económicas van en aumento, así como las cancelaciones de diversas series y películas que se encontraban en etapas de producción para finales de este año y 2024.

Miles de guionistas han salido a las calles en ciudades como Los Ángeles y Nueva York para ser escuchados sobre sus peticiones de aumento de salarios y condiciones laborales justas ante el crecimiento de la industria de streaming, lo que a su vez ha traído mayor carga de trabajo para ellos. Dado que hasta el momento no se han establecido fechas para nuevas negociaciones entre la WGA y los estudios, Tara Kole, una de las fundadoras del bufete de abogados Johnson Shapiro Slewett & Kole (JSSK) que representa a actores como Adam Mckay, Emma Stone y Halley Berry, indicó a The New York Times: “Odio decirlo, pero esto va a tomar tiempo”.

En 2007, la última vez que Hollywood enfrentó un paro de guionistas, la huelga se mantuvo por más de 100 días, mientras que en 1988, por 156 días. Por su parte, Doug Creutz, analista de TD Cowen, dijo a los medios norteamericanos que “parece probable una intervención prolongada”. Definió prolongado como más de tres meses, tal vez lo suficiente para afectar los premios Emmy, programados para el 18 de septiembre, y retrasar la temporada televisiva de otoño con diferentes estrenos ya programados.

Series como 'Severance', 'Big Mouth' y 'Loot' se han pausado en las plataformas de 'streaming'. Redes Sociales

La WGA ha prometido permanecer en huelga todo el tiempo que sea necesario. “La semana ha demostrado, creo, cuán comprometidos y fervientes son los sentimientos de los escritores sobre todo esto”, dijo Chris Keyser, presidente del comité negociador del gremio, en una entrevista con The New York Times el pasado viernes. “Se quedarán fuera hasta que algo cambie porque no pueden darse el lujo de no hacerlo”.

Los guionistas sostienen propuestas de dotación de personal obligatoria y garantías de empleo, por ejemplo. El sindicato indicó que las propuestas son necesarias porque las empresas de entretenimiento confían cada vez más en lo que se conoce en la jerga de Hollywood como miniroom –donde un grupo pequeño de guionistas es contratado por menos de dos meses y pagado con menos de la tarifa regular–. Sin embargo, además de los aumentos, los escritores quieren que las empresas de medios, en particular Netflix, hagan cambios estructurales en la forma en que pactan negocios. Las empresas, en particular Netflix, dicen que “es un puente muy grande” para llevar a la mesa en estos momentos.

Las series y películas que dejan la pantalla

Los guionistas también se oponen a la adopción de inteligencia artificial en la escritura de futuros programas. Redes Sociales

Con la creciente adición de más guionistas a la huelga, series de plataformas streaming como Still de Apple TV+ se vieron obligadas a posponer su estreno, porque Fox se negó a apoyar un piquete. En Los Ángeles, los escritores hicieron piquetes en el plató de Apple TV+ de Loot, protagonizada por Maya Rudolph, lo que provocó que se detuviera la grabación. En Nueva York, acciones similares interrumpieron la producción de programas como Billions, el drama de Showtime. Otros programas afectados incluyeron Stranger Things en Netflix, Hacks en HBO Max y la transmisión de los MTV Movie & TV Awards el pasado domingo, que siguió adelante sin un presentador después de que Drew Barrymore se retiró, apoyando la huelga.

Series como The Venery of Samantha Bird de Starz también detuvieron la producción. Del mismo modo, la sala de escritores de Yellowjackets de Showtime solo se reunió durante un día para trabajar en la tercera temporada antes de la huelga. Big Mouth de Netflix llevaba seis semanas escribiendo su octava y última temporada, pero se detuvo debido a la disputa laboral. Cobra Kai también vio el cierre de la sala de escritores de su sexta temporada.

A su vez, la precuela de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, también fue afectada por las protestas causando que se pausara la producción. En una publicación de su blog, el autor de Game of Thrones, George R.R. Martin, dijo que pese a que el cuarto de guionistas fue cerrado, su apoyo se mantiene con su equipo de escritores. “No estoy en Los Ángeles, por lo que no puedo hacer un piquete como lo hice en 1988, pero quiero dejar constancia de mi apoyo total, completo e inequívoco a mi gremio”, escribió.

Los estudios y plataformas de 'streaming' no han acordado una nueva fecha de negociaciones. Redes Sociales

Luego, los escritores y creadores de Stranger Things anunciaron que la producción se detuvo y escribieron en Twitter: “Escribir no se detiene cuando comienza la filmación”. “Si bien estamos emocionados de comenzar la producción con nuestro increíble elenco y equipo, no es posible durante esta huelga”. Por su parte, Martin indicó su esperanza de que las negociaciones puedan llegar a un acuerdo mutuo e hizo un llamado de atención a los miembros de la Alianza de Productores de Cine y Televisión: “Tal vez los miembros de Alianza recuperen el sentido común y ofrezcan algunas concesiones significativas, y todo pueda terminarse la próxima semana”, dijo, “pero no apostaría el rancho a eso... Nunca había visto al gremio tan unido como lo está ahora”.

¿Por qué es importante la protección a guionistas?

Cada serie, película o novela lleva consigo un gran número de guionistas que hacen posible crear historias sostenibles e interesantes para las diferentes audiencias. Por esto, el trabajo de los escritores se ha alzado en importancia tanto como de otros miembros de un equipo, ya sea el director, productor o actores. Esto lleva a entender la posición de estos dentro del paro actual.

George R.R. Martin anunció su apoyo a la huelga, pausando la precuela de Game of Thrones para la plataforma Max. Redes Sociales

La Alianza de Productores de Cine y Televisión, que negocia en nombre de los estudios, servicios de transmisión y redes, ha sostenido que espera “llegar a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso para los escritores y la salud y longevidad de la industria”. Por el momento, las empresas de medios han recurrido a las negociaciones de renovación de contrato con el Directors Guild of America, pero ese contrato vence el 30 de junio.

Los guionistas también quieren que las empresas acuerden garantizar que la inteligencia artificial no invadirá los créditos y la compensación de los escritores. Con la rápida ascensión de plataformas de inteligencia artificial como Chat GPT-4, el gremio añadió a sus demandas que se reduzca la posibilidad del uso de estas como parte del proceso creativo para las próximas producciones.

Las compañías de Hollywood dijeron que su oferta incluía “aumentos generosos en la compensación de los escritores”, mientras que los sindicatos acusaron a los estudios de mantener una “postura inamovible” en las conversaciones que han “traicionado el compromiso y han devaluado aún más la profesión de escritor”.

'¡Y corte!': Las producciones canceladas por la huelga de guionistas en Hollywood

Es incierto el futuro de los guionistas en Hollywood tras una semana de paro laboral, dado que el daño a su gremio podría ser peor que el daño a los estudios, muchos de los cuales han indicado que están “preparados para lo peor” en términos de negocios y ganancias, dado que múltiples producciones ya se encuentran listas para estrenar en los próximos meses y el catálogo de producciones internacionales también ayudaría al flujo de las plataformas de streaming haciendo que los consumidores “noten gran diferencia por un tiempo”.

Según Ellen Stutzman, negociadora principal de los guionistas, se está luchando por una mejor paga residual, que se refiere a un tipo de regalías por las reposiciones y otras funciones, que según ellos es “una fuente de ingresos crucial para el guionista de clase media” que se ha visto afectado por los medios de streaming.

Hasta el momento, las consecuencias han sido significativas, puesto que Disney está en medio de despedir a 7.000 trabajadores. Warner Bros. eliminó miles de puestos de trabajo y archivó títulos el año pasado al enfrentar una enorme carga de deuda, y muchos otros estudios están adoptando medidas similares de ahorro de costos.

Por esto, un cierre prolongado de la producción podría perjudicar a los trabajadores que ayudan a mantener las producciones, como conductores, tintorerías, empresas de catering, carpinteros y trabajadores de almacenes de madera (utilizados en la confección de escenografías). En la huelga de 2007, que duró 100 días, la economía de Los Ángeles recibió un golpe estimado de $2,1 mil millones.

Muchos guionistas han comentado que, de no lograr conversaciones activas y beneficiosas con los principales estudios y cadenas televisivas, será “muy difícil” para las próximas generaciones “dedicarse a ser guionistas profesionalmente”, según indicó al sitio web Axios, Katie Rich, una de las escritoras de la serie de Netflix “Chicago Party Aunt”.

Tanto para los consumidores como para aquellos implicados en las protestas, la producción de nuevas series o películas va a tomar un tiempo y esta nueva acción propondrá cambios en la forma en que la industria hará frente a la presentación de nuevos guiones e ideas para películas tanto en los cines como en plataformas de streaming. Queda esperar los veredictos en las próximas semanas para saber si Hollywood podrá hacer las paces con este gremio y asegurar la línea de vida de la industria.