¿Cómo manejo mi pensamiento ante el cambio? Shutterstock

Somos conscientes de que vivimos en una sociedad de muchos cambios y cada persona maneja la información y los retos de diferente manera. A medida que crecemos obtenemos de nuestro entorno —familia, escuela, entre otros— mucha información y experiencias que van moldeando nuestra forma de pensar y de actuar. Es por ello, que a algunas personas se les dificulta manejar los cambios, mientras que otras apoyan y participan de las nuevas ideas y nuevos enfoques. Lo cierto es que para lograr movernos hacia esos cambios muchas veces tenemos que dejar atrás algunas viejas creencias y tomar otras nuevas que nos faciliten el proceso.

La flexibilidad mental es considerada como una virtud que nos permite adaptarnos mejor a las presiones del medio, generar cambios constructivos, liberarnos de los mandatos y “debería”, para lograr ser nosotros mismos. En cambio, una mente rígida no se permite dudar ni hacer excepciones ante creencias aprendidas, viven más en experiencias pasadas y no dan cabida a nuevos puntos de vista. Estas se reconocen como mentes inmóviles, duras, impenetrables, que no permiten la duda. ¿Te ha sucedido que tratas de explicar algo, pero la otra persona insiste en su punto de vista de manera inflexible?

El pensamiento flexible abre las puertas a nuevas posibilidades y experiencias de manera optimista y saludable. Permite que la persona avance, se modifique, se reinvente, crezca, se actualice y hasta que dude sin sufrir traumas. Tienen la capacidad de ver las cosas de diferentes ángulos, de asimilar la nueva información que le llega y tomar otra dirección, de adaptarse mejor a las nuevas circunstancias y ser más creativo.

- Manejarse con mente flexible tiene muchas ventajas, tanto en el ámbito familiar como en las organizaciones:

- Las relaciones interpersonales son amables y constructivas porque la gente no se siente amenazada. No se pretende ganar o tener la razón a toda costa.

- Las cosas fluyen sin tantos requisitos: la solución de problemas y las decisiones se dan con facilidad porque se está abierto a diferentes puntos de vista.

- Los niveles de estrés bajan porque se sabe perder y no se aferra a los imposibles.

- Permite el crecimiento y desarrollo del potencial humano.

- La risa y el humor forman parte de la vida cotidiana.

-Reimaginan nuevos modos de solucionar problemas existentes y crean herramientas que apoyen la mejora continua.

- El aprendizaje de nuevas habilidades es más rápido.

- Se adaptan a situaciones nuevas, rompen tareas complejas en pequeños pasos que se puedan asimilar.

Los creativos son personas con mentes flexibles porque utilizan el pensamiento de forma diferente, sin miedo al cambio y a la novedad. La creatividad es juego, inversión de energía al otro sin quedarse con ninguno de los extremos. ¿Cómo podrías usar tu imaginación si tienes prohibiciones internas?

Es en esas instancias donde un coach profesional acompaña a su cliente dentro de una relación espontánea, un estilo abierto, flexible y de confianza que le permitir a ese cliente a que identifique y trabaje en aquellas creencias que lo limitan a avanzar, a crecer, a trabajar con otros de manera armoniosa y abrirse a la posibilidad de acoger y hasta disfrutar de cualquier cambio que se le presente con solo una mirada diferente. El proceso de coaching al ser un proceso reflexivo y creativo posibilita nuevas miradas, expande opciones y permite probar y aprender en un espacio acompañado y de mayor seguridad.

La autora es coach y miembro de ICF Panamá.