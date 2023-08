'Balboa', la historia detrás de Vasco Núñez, Anayansi y el Mar del Sur

La obra musical se mantendrá en el Teatro Nacional hasta el 27 de agosto. Cedida

A diario utilizamos el nombre Balboa para referirnos a nuestra moneda nacional, una avenida popular, o una parada de metrobús, pero ¿cuánto realmente conocemos del hombre cuyo apellido fue acuñado con tanto ímpetu en nuestro país? Esta es la interrogante que el guionista y productor Diego De Obaldía se planteó hace cuatro años, aún en medio del proceso de escritura de su anterior obra musical, '1903'.

Con 'Balboa (La leyenda de Vasco Núñez y Anayansi)', dirigida por Aaron Zebede y escrita por De Obaldía, se busca dar el primer paso a contestar dicha pregunta y a su vez, dar un abrebocas a la audiencia sobre la historia de Vasco Núñez de Balboa, Pedro Arias de Ávila (o Pedrarias Dávila), la joven originaria Anayansi y los pininos de lo que después se conoció como el avistamiento del Mar del Sur. Si bien existen múltiples libros que explican de forma histórica y sociológica el impacto de la llegada de tanto Núñez de Balboa como de Dávila a nuestro Istmo —tarea que De Obaldía no tomó a la ligera para la confección de su guion—, es un reto suficientemente considerable tomar esta información escasa y transformarla en un musical coherente e interesante.

Uno de los mayores retos para llevar a cabo esta producción, la tercera bajo la pluma de De Obaldía, fue contar la historia de la etnia Cueva como un hilo conductor dentro de la fundación de Santa María la Antigua. “Es una etnia que sufrió el exterminio durante los años de la ocupación española y fueron considerados como seres inferiores por los españoles hasta el punto de no guardar registros suficientes para consolidar su historia en la actualidad”, comentó a este diario el creador de la obra, “por eso tratamos de contar la parte de Anayansi y su pueblo de forma respetuosa y honrando la existencia de ellos en el país y el rol que tuvieron”.

De Obaldía es guionista y creador de la obra, con Aaron Zebede en dirección y Pepe Casís en musicalización. Cedida

El nuevo musical levantó el telón en el Teatro Nacional este martes en el aniversario de la fundación de Panamá La Vieja, y permanecerá en sus tablas hasta el 27 de agosto. La producción cuenta con un elenco integrado por De Obaldía en el papel de Balboa, Génesis Padilla como Anayansi, Lucho Goti como Pedrarias Dávila y María Fernanda Achurra como María de Peñalosa, entre otros.

Otro de los puntos decisivos al montar esta historia fue el reconocimiento de Anayansi como pilar en la historia entre Predrarias y Balboa, así como la presencia de María de Peñalosa en las interacciones con los españoles y originarios en el Darién. “Hay mucho debate sobre ella, algunos dicen que no existió y eso es mentira, dado que los propios cronistas nombran que Balboa estuvo unido a una originaria hija del cacique que llamaron Careta en ese momento”, indicó De Obaldía, “por lo que ella es pieza central de la historia de Balboa, incluso por su papel como intermediaria entre originarios y españoles”.

Por muchos años su presencia en el colectivo imaginario panameño se ha limitado a su unión a Balboa, por lo que se desconoce su vida antes de conocerlo y después del fallecimiento de este a manos de Dávila, sin embargo, esto no desacredita la genuina importancia de su figura histórica. “Es un honor poder interpretarla, pero también una gran responsabilidad dado que conocemos muy poco de ella, y en los espacios en blanco —aún después una ardua investigación— es donde tratamos de conectar los puntos, darle voz a sus pensamientos o acciones que van más allá de lo escrito, y donde como actriz puedo ponerme en su lugar”, indicó Padilla a La Estrella de Panamá, “pero sobretodo enamorarme de ella, de su carácter, su lealtad, su inteligencia y su pasión, era definitivamente una mujer apasionada”.

La obra da mayor protagonismo a la familia de Pedrarias Dávila. Cedida

En su trabajo de preparación para abordar a Anayansi, Padilla citó las obras de Alberto Moreno Restrepo ('Una mujer llamada Anayansi') y Rosa María López Casero ('La pasión de Balboa'), así como investigar documentos históricos de varios autores. Según señaló De Obaldía, fue la lectura de más de 33 libros históricos y de cronistas sobre Balboa, Dávila y la época de conquista en Panamá lo que llevó a complementar espacios vacíos, contestar dudas y plasmar de forma clara y concisa una historia llena de pasión, traición, conflictos políticos y egos humanos.

“La pasión nos lleva a hacer cosas bellas y peligrosas, y con Anayansi vemos esa pasión estar presente en cada decisión que toma por ella misma y por su gente, aunque algunas sean cuestionables”, añadió Padilla, “aún así, conocer de ella me hizo entender su fortaleza y su espíritu sacrificial que la mantuvo en pie, algo que verán mucho en la obra en medio de música y de espacios donde solo es ella haciendo escuchar su propia voz”.

Más profundo en la historia

La obra cuenta con un elenco que incluye a Génesis Padilla, Lucho Gotti y María Fernanda Achurra. Cedida

Para De Obaldía, contar la historia de Balboa va más allá de su propia vida, sino también incluye el reencuentro de dos razas que se habían mantenido años separadas para luego encontrarse y crear un legado del cual nace Panamá. “La historia siempre debe contarse para no olvidar, sino conciliar, y eso es parte de la importancia de contar sin tapujos quien realmente fue Balboa, que aunque hizo muchas buenas estrategias y fue un hombre admirable desde un punto de vista político, también fue quien causó genocidios y torturas crueles a miles de originarios en Panamá”, señaló.

Para el creador de este musical, mostrar a Balboa solamente como quien “avistó el Mar del Sur” sería un acto irresponsable, puesto que fue mucho más que eso, siendo un hombre apasionado por sus metas, estratega y astuto para su beneficio, así como ambicioso para su futuro. “No podemos verlo como un héroe, tenemos que hablar con franqueza del hombre al que le hemos atribuido la identidad de nuestro país en tantos aspectos”, apuntó el también guionista, “pero de quien conocemos muy poco y solo sabemos decir que avistó el mar del Sur, pero hizo mucho más de lo que no hablamos”.

Y como Balboa no es el único que causó derramamiento de sangre en Panamá, es necesario conocer las dos caras de la moneda, con lo que De Obaldía introduce a Pedrarias Dávila, fundador de Panamá La Vieja, pero también un militar, gobernador y capitán general de Castilla del Oro, un hombre de ambición y justificador de sus acciones con el extremismo. “Pedrarias fue un hombre de metas, de orgullo y de practicidad, incluso como padre y esposo”, comentó a este diario Gotti, quien interpreta a Dávila, “se ha dicho por mucho tiempo que también fue un hombre malo, pero también era algo entre los españoles tener ese ímpetu de conquista, de buscar poder y reconocimiento al punto de enfrentarse a otros de su misma nación, puesto que siempre era una guerra de quién era el más apto y eso hacía que su proyecto de vida se tornara aún más difícil”.

La música tiene inspiración de Rómulo Castro y Rubén Blades. Cedida

“Pedrarias es un hombre cuya memoria ha sido destruida en cada libro que he leído”, enfatizó De Obaldía, “y no es que fuera completamente libre de culpa dado que cometió crímenes sin la aprobación de la corona española, como la decapitación de Balboa, para luego hacerse gobernador de Nicaragua, por lo que no hay qué defender de él y mi posición es mostrar lo que hemos hallado sin hacer de víctimas o victimarios”.

De esta forma, la obra da un mayor protagonismo a la familia de Dávila, tanto a su esposa Isabel de Bobadilla y Peñalosa como a su hija María de Peñalosa, quien contrajo nupcias contractuales — y completamente basadas en política— con Balboa, pese a ella nunca haber llegado a Panamá ni haber conocido a su esposo en persona. Sin embargo, en el musical existe una María involucrada en la escogencia de su esposo y en un triángulo amoroso con él y Anayansi.

Para De Obaldía, 'Balboa (La Leyenda de Vasco Núñez y Anayansi)' tiene como motivación dar un impulso de interés y curiosidad a las audiencias, dando un mayor énfasis en la historia panameña —aún con ciertas licencias creativas— para inclinar a la población a “redescubrir nuestra identidad y conocer nuestro pasado”. “Es necesario saber qué fue lo que pasó y desmitificar ese miedo que muchos tienen de encarar la historia, porque piensan que eso dañará al país, pero es lo que necesitamos saber qué errores evitar y qué aciertos repetir”, apuntó.