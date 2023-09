Reggae Sam lanza 'socatina', un nuevo género musical

Cantante panameño Reggae Sam. Cedida

“Soca es el género musical de nuestro hermano Trinidad y Tobago. Se escucha en Granada, en Guyana, en Martinica, pero originalmente tiene una fuerza de Trinidad y Tobago. Se me ocurrió la idea porque el soca ya está en español; ya se estaba dando, lo que pasa es que no tenía una identificación de nombre”, expresó el cantante Samgar Biscomb, conocido como Reggae Sam.

El artista conversó con este medio a propósito del lanzamiento de un nuevo género musical, llamado 'socatina'. Una fusión con elementos de salsa, merengue, reguetón, cumbia y música típica. “La esencia son sus instrumentos rítmicos y fusión latina”.

Su ritmo es una adaptación del soca original de Trinidad y Tobago. “Es parte de nuestras raíces, de donde muchos familiares han venido hacia Panamá, también de Jamaica. La incorporación de instrumentos latinos propios de cada región da ese toque especial, instrumentos nacionales de diferentes países de Centroamérica y Sudamérica, que representen su pasión e idiosincrasia”, detalló el cantante.

La idea de crear este género surge a partir del deseo de crear el soca en español. Pero “quisimos darle un nombre propio para expandirlo a la comunidad latina y al mundo entero con una fusión y ritmo latino, es ahí donde nace el nombre socatina. La idea a Pupa Nas T le encantó, siendo así uno de los primeros productores interesados”.

El 14 de septiembre será la presentación del género en Panamá. . Cedida

El 14 de septiembre se hará la presentación del género en Panamá, en el Museo del Reggae en Español. “Simplemente me enorgullece, me hace sentir bien poder dar la inauguración de socatina en Panamá. Tendremos artistas de Panamá, EE.UU., Guatemala y México. Pero la fuerza de todo esto es hacer la inauguración grande para el mundo, saliendo de Panamá. Haciendo ver que socatina fue creado en Panamá, con la fusión de música latina y del Caribe”.

Ganador de un disco de oro

Reggae Sam es panameño, nació en Colón. Creció en Río Abajo desde los cinco años de edad. Es considerado como uno de los pioneros del regué en español que se origina en Panamá. Dio sus primeros pasos en la música a los 18 años.

Comenzó a darse a conocer cuando cantaba en escenarios de discotecas, siendo Someone Loves You Honey uno de los temas más pedidos. Luego se integró a Las Cuatro Potencias, una de las primeras agrupaciones panameñas de regué que logró firmar contrato con BMG en Estados Unidos. Sus grabaciones le permitieron ingresar al Billboard.

Su primer sencillo lo grabó en Jamaica, en los estudios de Bobby Dixon Digital. Entre los temas que hizo en español está Loco en la cama. En la isla conoció al productor King Jamys con el que grabó más de 15 canciones en español, que se incluyeron en los álbumes de los cantantes jamaicanos y llegaron a escucharse en Japón, Estados Unidos, Inglaterra, y el resto del Caribe.

A su regreso a Panamá entró en contrato con El General, quien ya había alcanzado fama internacional como intérprete de regué en español y junto a él participó como artista invitado en sus conciertos en escenarios de Portugal, Chile, Perú, Costa Rica, Colombia, Venezuela y en los más importantes de Estados Unidos, donde ya se posicionaba el género.

A través de El General conoció a los productores de Miami Mock and Roll, quienes se interesan por la producción de un disco con canciones de Bob Marley en español. Sam previamente había grabado para ellos un CD de 10 canciones que lleva por título Underground 1,2, 3 & 4 con el que obtuvo un disco de oro.

“El disco de oro fue una de las grandes oportunidades que tuve con Edgardo Franco, El General. Aunque hubo unas tristezas tras eso porque estando en Las Cuatro Potencias me surgió una oportunidad más grande en EE.UU., pero como tenía contrato firmado no pude renunciar. Fue entonces cuando tuve que irme a Jamaica y pude grabar”, dijo.

Sobre el origen del nombre artístico Reggae Sam, el artista contó a La Estrella de Panamá que no tuvo la oportunidad de escogerlo. “En el tiempo cuando empecé eran pocos los raperos y apenas se estaba dando a conocer la música regué. Entonces, cuando me presentaba no tenía nombre artístico, hasta que un señor llamado Vicente me puso 'Sam the reggae man', pero como era muy largo lo acorté a Reggae Sam. No tuve tiempo de ponerme un nombre porque quería dar a conocer la música”.

Apoyo al artista nacional

“Sigo diciendo que es un poco triste, incluye un poco de egoísmo y celo. Todos buscamos y queremos la oportunidad, pero la unión solamente es verbal, no es física. Se necesita surgir de una manera grupal, para que de repente en un grupo de 10 se pueda invertir en dos artistas”, opinó el cantante.

Para Reggae Sam, el talento sobra en Panamá. “Pienso que los promotores y mánager tienen mucho que ver, a la vieja guardia se le lastimó mucho con eso, tanto que ahora la nueva guardia, los nuevos raperos están conscientes de la oportunidad que tienen con las redes sociales. Ahora ellos se pueden manejar”.

“A veces decimos que el talento viene de afuera y no es así. Lo que pasa es que al estar en otro país donde saben que el regué en español viene de Panamá, le hacen más caso al artista, le prestan más atención. Los de afuera se inclinan por el talento panameño, para ellos es algo grande, glorioso y victorioso. Eso es lo que sucede, por eso hacemos éxitos afuera”, dijo..