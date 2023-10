Los hijos del dragón

La serie 'Fuerza G' se produjo entre 10972 y 1974. Cedida

En octubre de 2023 la productora de anime —animación japonesa— Tatsunoko cumplirá 61 años creando animaciones para el cine y la televisión nipona. Sus producciones cruzaron el Océano Pacífico y llegaron a diversos países de América, entre ellos Panamá. Hoy le rendimos un merecido homenaje por haber mantenido a muchos niños muertos de la risa o comiéndose las uñas mientras esperaban saber qué pasaría con sus héroes.

Un poco de historia

Tatsuo Yoshida (1932-1977) fue el fundador de Tatsunoko Productions, el nombre viene de un juego de kanji —ideogramas japoneses— Tatsunoko significa “hijo de Tatsu”, el kanji tatsu significa “dragón” y en Japón “hijo del dragón” es el nombre que se le da a los caballitos de mar (hipocampos) , de ahí su logo.

Yoshida entró en la industria como ilustrador, trabajando en el Kyoto Shimbum —el periódico de Kyoto— a los 13 años, luego, igual que otros ilustradores se mudó a la ciudad de Tokyo donde creó diversos manga y en 1972 ganó el Shogakukan Mangasho —Premio Shogakukan de manga—. Dibujó para diversos guionistas e ilustradores como Asao Takamori (“Joe del mañana”, “Tiger mask”) y fue contratado por DC Comics como guionista e ilustrador de la adaptación de “Superman” en Japón. Luego, con la ayuda de sus hermanos Kenji y Toyoharu decide crear su propia compañía de animación, así en 1962 nace Tatsunoko Productions. Como su amigo Hiroshi Sasegawa había trabajado con Osamu Tezuka en “Astroboy” (“Tetsuwan Atomu”, 1963-1966), el lo capacitó y juntos echaron adelante la productora. En 1965 presentaron en televisión la primera animación, “El as del espacio” (“Uchu Esu”, 1965-1966) basada en un manga de Yoshida; los niños y jóvenes panameños tuvimos la suerte de disfrutarla en 1975.

“El as del espacio” no rindió los frutos planeados, pero Tatsunoko comenzó a pensar en grande: “si Tatsunoko quería llegar al mercado norteamericano sus producciones debían ser en colores”, a pesar de que en esa época menos de un tercio de los televisores en Japón lo eran. Así se embarcan en la creación de su próxima animación basada en el manga “Pilot Ace” de Yoshida, que nosotros conocimos como “Meteoro” (“Mahha go go go”, 1967-1968), y el éxito fue tal que a los pocos meses ya había sido exportado a Estados Unidos y poco después a la América hispanohablante.

El camino a recorrer

Con este triunfo, la compañía definió dos líneas para sus productos animados: la primera tenía toques de humor y payasadas dirigida a los niños, la otra serían temas dedicados a los adolescentes. Surgieron entonces series como “Oraa Guzura Dado” (“Mi amigo el monstruo Gazula” 1967-1968) una parodia del famoso kaiju —monstruo gigante— Godzilla, y Dokachin (“Dokachin el niño primitivo” 1968-1969). Después se dedicaron a la adaptación de otro manga, esta vez de su hermano Ippei Kuri (seudónimo de Toyoharu Yoshida) y en 1969 presentan “Sam, el rey del judo” (Kurenai Sanshiro, 1969), una animación experimental que utilizaba efectos de luces sobre los acetatos y combinaba acción real con la animación.

Gracias a la salida de la serie televisiva “Kamen Raider” de TOEI Animation, Tatsuo creó una animación cuyos héroes también eran henshin —Héroes que se transforman—, primero pensó en científicos, pero en una lluvia de ideas sus hermanos lo convencen de que los ninjas son más llamativos y entonces basan la nueva serie en su manga “Ninja butai gekko”. Con este trabajo lo que crearon fue otro hito para la animación televisada, el grupo de los científicos ninja o como se les conoció en nuestro país “Fuerza G” (“Kagaku ninja-tai gatchaman”, 1972-1974). El diseño de personajes recayó en el joven Yoshitaka Amano, quien luego diseñó personajes tan famosos como los de “Vampire Hunter D” o “Final fantasy”.

Diagnosticado con cáncer de hígado, los doctores recomiendan a Tatsuo Yoshida que deje de trabajar para evitar el estrés que podría agravar su condición, pero él no lo aceptó y se mantuvo como presidente. Tatsuo Yoshida muere con escasos 45 años el 5 de septiembre de 1977.

En Panamá pudimos disfrutar de series de Tatsunoko desde sus inicios, incluyendo algunas que llegaron a ser famosas a nivel mundial, como “Macross” (“Chojiku Yosai Makurosu”, 1982-1983), “Mospeada” (“Kiko Soseiki Mosupida”, 1983-1984) y “Southern Cross” (“Chojiku Kidan Sazan Kurosu”, 1984), con estas tres la compañía norteamericana Harmony Gold hizo un pastiche, la serie “Robotech”. Por nuestras pantallas pasaron hasta el año 2000 más de dieciséis animaciones creadas por ellos, tanto que recordar la serie “Pizza gato samuráis” (“Kyatto Ninden Teyandee”, 1990-1991) nos hace asomar una sonrisa.

Kenji Yoshida tomó la presidencia de Tatsunoko y la compañía se diversifico, continúan creando animaciones, películas y videojuegos. En 2005 fueron compradas por la Fábrica de juguetes Takara Company con la idea de incorporar los personajes de animación dentro de su línea de juguetes.

Estamos convencidos de que la mejor forma de rendir homenaje a los hermanos que crearon y dirigieron Tatsunoko Pro es finalizar con las palabras de Yoshitaka Amano: “De no haber recibido la oferta de trabajo de Tatsunoko cuando tenía quince años, es posible que jamás me hubiese convertido en artista. Siempre me gustó dibujar, pero nunca pensé que algún día podría convertirse en un trabajo real. Hoy le debo mis habilidades de artista a Tatsuo Yoshida”. Tristemente, en julio, tres meses antes de los sesenta años de Tatsunoko, la compañía anunció la muerte de Toyoharu Yoshida a los ochenta y tres años,

El autor es Doctor en Comunicación Audiovisual y Vice-decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá.