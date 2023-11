Spotify resume la música más popular de 2023 en su 'Spotify Wrapped'

Taylor Swift se convierte en la artista más escuchada del 2023 con 26.1 mil millones de reproducciones a lo largo del año, según el reporte de 'Spotify Wrapped' de este año. De esta manera la artista de pop estadounidense logra romper la racha de Bad Bunny, quien llevaba desde 2020 siendo el cantante con más reproducciones en esta plataforma.

Para Spotify se ha vuelto una tradición recopilar lo mejor de la música a nivel global cada año para compartirlo con sus usuarios en el ‘Spotify Wrapped’, en el cual cada persona que utilice el app puede ver sus cinco canciones más reproducidas y sus cinco artistas más escuchados en el año además de conocer otros detalles como qué géneros escuchó más, cuánto tiempo pasó en la aplicación escuchando música, cuántas canciones o artistas descubrió en el año.

De la misma manera, la plataforma de streaming hace un resumen con la información de todos sus usuarios para determinar qué canciones y artistas tuvieron mayor auge durante cada año. En la lista de los artistas con más reproducciones, Bad Bunny, The Weeknd, Drake, Peso Pluma, Feid, Travis Scott, SZA y Karol G siguen de cerca a Swift, convirtiéndose en los otros nueve más escuchados en Spotify durante el 2023.

Canción del año en Spotify

En cuanto a las canciones, el éxito viral de Miley Cyrus, Flowers, se impuso como el tema más reproducido durante el 2023, al obtener más de 1.6 mil millones de reproducciones durante el año.

Además, en su debut en la plataforma la canción se mantuvo como la más escuchada durante dos semanas y sobrepasó las mil millones de reproducciones en el tiempo récord de 112 días.

Flowers también se posicionó como la primera canción en el Billboard Hot 100 ocho veces este año, 13 veces en el Billboard Hot 200 y estuvo presente en 37 otras listas musicales alrededor del mundo este año. Actualmente el tema está nominado a Canción del año, Grabación del año y Mejor Interpretación Pop por un solista en la 66° gala anual de los Premios Grammy.

Otros temas como Kill Bill, de la artista de R&B, SZA; As It Was de Harry Styles, que el año pasado fue la canción más escuchada; Seven, una colaboración entre Jungkook, miembro de la banda surcoreana, BTS, y la rapera estadounidense, Latto y Ella Baila Sola, de Peso Pluma y Eslabón Armado, también formaron parte del Top5 de canciones con más streaming en 2023.

Álbum con más reproducciones

Un verano sin ti, de Bad Bunny se convirtió en el álbum más escuchado con 4.5 mil millones de reproducciones. El año pasado esta producción también fue la más escuchada superando a álbumes de artistas como Beyonce, Harry Styles y Ed Sheeran.

El cuarto álbum del artista debutó como número uno en la lista Billboard 200, en la que estuvo por 13 semanas, siendo el segundo álbum número uno del artista puertoriqueño. Un verano sin ti fue el primer álbum en español en ser nominado a la categoría de Álbum del Año en los premios Grammy.

One Thing At A Time de Morgan Wallen, SOS de SZA, Midnights de Taylor Swift, Heroes & Villains del productor Metro Boomin, Dangerous: The Double Album de Morgan Wallen, Lover de Taylor Swift, Génesis de Peso Pluma y Starboy de The Weeknd fueron otros de los álbumes con más reproducciones en la plataforma.

Actualmente Spotify cuenta con más de 550 millones de usuarios activos mensuales y 220 suscriptores a sus servicios premium, de acuerdo al último informe de la empresa.