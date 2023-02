Alexandra Castillo: 'Las reinas dejamos huella por nuestra humildad y carácter'

Alexandra Sofía Castillo de Bello es una chispa de alegría y mucha energía. Su manera de hablar es una de las características que la definen: se muestra convincente, segura de sí misma y con un tono que emana creencia absoluta en lo que dice.

Nació en la ciudad capital el 29 de octubre de 1999, en una familia humilde. Desde pequeña ha sido alegre, extrovertida, con amor a la danza, feliz de pasar un buen rato entre amigas y hermanas, y conocida por muchos como “el terremoto de la casa”. Así lo compartió en una entrevista con La Estrella de Panamá.

Este año, Alexandra Sofía Castillo de Bello se presentó como reina de calle arriba de Las Tablas 2023, y sexagésima octava emperatriz del Palacio de Los Tulipanes, prometiendo “dejar alegría” en cada momento de los carnavales de este año.

Alexandra ha participado como dama de carnaval más de siete veces en su vida. Cedida

¿Cómo te describes?

Me describo como una persona muy extrovertida, leal, responsable, determinada, resiliente, y una mujer con carácter. No soy de dejarme llevar por lo que digan las personas. Mi familia siempre me ha criado para ver la vida de manera positiva y trato de aprender y tomar enseñanzas de mis errores. Creo que eso es importante: aprender de nuestros errores y seguir adelante porque esto nos facilita mucho las cosas.

¿Cómo comenzó tu carrera de reinado? ¿Tienes antecedentes en el mundo de la belleza?

Nunca fui una niña amante de los concursos de belleza y eso ha seguido hasta la actualidad. En el mundo de los carnavales panameños, todo comenzó cuando tenía siete años. Mi familia paterna proviene de Las Tablas, por lo que durante estas fechas, desde muy pequeña, los pasábamos en la capital santeña. Crecí viendo las tunas, los carros, desfiles y más. Un día, mis padres y abuelos decidieron inscribirme para participar como dama de calle arriba de Las Tablas. Así empieza mi historia con los carnavales y posterior a esto fui dama ocho o nueve veces en mi vida.

La joven considera que una de las características más resaltadas de una reina es su alegría. Cedida

¿Qué te motivó a participar en este reinado?

En Las Tablas, las reinas se presentan por tradición o porque marcaron su camino desde muy pequeñas. En mi caso, fue por ambas maneras: desde pequeña marqué mi camino hasta que en 2018, mi hermana Ana Victoria fue reina de calle arriba de Las Tablas para la celebración de las bodas de platino que, por cierto, fue una de las presentaciones más lujosas que se ha tenido. Decidí participar porque después de dos años de pandemia e incertidumbre, me gustaría regalarle esa chispa de alegría que tengo y que me caracteriza al pueblo de Las Tablas.

¿Qué características debe tener una reina?

Pienso que una reina de carnaval debe ser inteligente, culta, fuerte de carácter, alegre y extrovertida. De todas estas, la palabra que más resalta para mí es 'alegre' porque de esto se trata el carnaval: alegría, fiesta y ganas de querer pasarla bien sin importar los obstáculos o las preocupaciones que tengas en ese momento.

¿Cómo te ves en el futuro?

En cuanto al mundo del carnaval, mi vida en ellos terminó. Después de ser reina de Las Tablas, no se nos permite participar más, sin importar la posición, entonces por esa parte, mi vida en los carros alegóricos llegó a su fin. Sin embargo, tengo mi futuro laboral por crear, ya que soy abogada. Estudié derecho y ciencias políticas así que estoy en ese plan de construir mi vida en cuanto a familia y trabajo.

Una parte del carnaval que abarca las tonadas, un espacio libre para las ofensas. ¿Cómo ves esto y cómo manejas las críticas de la sociedad?

Las tonadas son pullas para la otra tuna, incluida la reina y los allegados a ella. Esto es un gran debate, ya que hay muchas personas que creen que cada año se incrementa el nivel de las ofensas, mientras que hay otras que simplemente lo ven como parte del carnaval. Yo lo veo de una manera jocosa porque muchos te dirán “el que se molesta pierde”, y de eso se trata. Las tonadas no significan que lo que te están diciendo es verdad. Tú tienes la responsabilidad de saber qué es verdad, qué no, qué dejas que te afecte, y qué no. Es un momento donde todos los que participamos en el carnaval estamos expuestos a que nos saquen 'los trapos sucios'. En cuanto a las críticas, me considero una persona con un carácter muy especial. Muchas personas me tratan 'con pinzas' porque 'no tengo pelos en la lengua'. Lo que me molesta, te lo diré de una manera educada y sin ánimos de ofender, pero que entiendas mi punto de vista. Mi manera de ser y mi carácter me obligan a defenderme de cualquier critica que me hagan. Estudié cuatro años una carrera que me enseñó a defenderme y eso es parte de mi esencia.

¿De qué manera positiva crees que las reinas de carnaval influyen en la sociedad?

Empecemos no con la reina, sino con el carnaval de Las Tablas como tal. Desde hace muchos años, este evento ha sido un impacto positivo para la península de Azuero y el país. Muchos extranjeros vienen a Panamá a celebrar con nosotros por todo lo que han visto en redes sociales y es una fiesta que atrae a muchos turistas. En el caso de las reinas, muchas somos un ejemplo a seguir por distintas características: la belleza, el carácter, el donaire, el lujo, la humildad, el carisma y más. Cada vez tratamos de mostrarles a las personas que no somos perfectas. Somos humanas, sentimos, nos cansamos, y las niñas de hoy nos pueden ver como una inspiración según lo que somos como personas, más allá de nuestra apariencia física. Cada una marca y deja una huella en Las Tablas y en el país entero.

¿Quiénes consideras que son tus modelos a seguir?

Mi mamá es uno de mis modelos a seguir por su determinación; mi padre, por su fortaleza, y mi tío por su manera de manejarse en la vida: sus emociones, su trabajo, su tiempo. Ellos son mis tres pilares.