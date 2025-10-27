Banesco acelera su próxima etapa: tecnología, datos y servicio como ventaja

Escotet puntualizó que la nueva división de IA no responde a modas, sino a la convicción de que es palancatransversal: mejora eficiencia operativa, gestión de riesgo, analítica de clientes y seguridad. En 'backstage', la IA ya prioriza tareas, detecta anomalías y sugiere decisiones; hacia el frente, acorta tiempos, propone siguientes mejores acciones y personaliza. El desafío —añadió— es gobernar su adopción con ética, trazabilidad y métricas, para asegurar que los modelos aporten valor y cumplan estándares regulatorios.