Colón sin estadio se corona Campeón del Béisbol Mayor 2023

A pesar de no contar con un estadio de béisbol en su provincia, el equipo de Colón se coronó Campeón del Béisbol Mayor 2023 al derrotar 7-3 a Los Santos en el quinto juego de la serie.

Con una defensiva impresionante y un trabajo de lujo en la lomita del zurdo Luis Ramos, que trabajo 8 episodios completos, los 'Beep Beep' ganan su noveno campeonato en la categoría mayor.

"Fuimos campeón sin estadio, siempre teníamos un objetivo y se hizo el trabajo", resaltó entre lágrimas Hipólito Ortiz, manager de los Beep Beep.

Celebración de la novena colonense Fedebeis

Por su parte, el jugador Amni Ortega, expuso lo incómodo que fue entrenar para el campeonato, ya que no cuentan con las infraestructuras adecuadas.

"En el lugar que entrenábamos no era un lugar muy accesible, está escondido, no hay muchos medio de transporte, yo viajaba en taxi todos los días del estadio a mi casa, de mi casa al estadio y se me hacía un poco complicado, a veces no conseguía transporte, tenía que esperar que uno de los compañeros me sacaran para poder agarrar mi transporte", dijo Ortega, por lo que le exige a las autoridades contar con su nuevo estadio Mariano Bula.

Desde el 2017 la novena colonense no cuenta con un estadio, fue demolido para su remodelación , sin embargo la obra quedó paralizada hasta finales del 2021, cuando se retomaron los trabajos.

La inversión para la casa de los 'Beep Beep' es de $ 18,625,580.30 y calculan que su entrega sea a finales del 2023 o enero del 2024.