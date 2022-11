André Onana abandona la concentración de Camerún por diferencias con su entrenador

Esta ha sido la Copa Mundial de las 'sorpresas'. En esta ocasión el turno fue para la selección de Camerún. Luego de una disputa interna entre el arquero, André Onana, y el director técnico Rigobert Song Bahanag, el propio Onana ha tomado la decisión de bajarse del barco y no volver a jugar en la cita mundialista.

Onana había sido separado del plantel luego de una discusión con el estratega de Camerún. Song le habría pedido al guardamenta cambiar su estilo de juego de manera que pueda tener un mejor engranaje el equipo, comentarios que no le sentaron bien al joven portero del Inter de Milán.

Tras el incidente, la federación emitió un comunicado donde informaba de manera "temporal" la suspensión de Onana. Incluso, el presidente de la federación, Samuel Eto'o intentó mediar con ambas partes sin éxito.

Onana se mantuvo con el plantel hasta el día de hoy cuando decidió finalmente abandonar Catar.

"Ayer no se me permitió estar en el campo y ayudar a mi país, pero siempre me he comportado de la mejor manera para ayudar al equipo a lograr todos los éxitos. Como siempre, respeto y apoyo las decisiones que toman los altos cargos que buscan el éxito de nuestra selección y de nuestro país. Los valores que promuevo como persona y como jugador son los mismos que me identifican y que mi familia me ha inculcado desde que era niño. Representar a Camerún ha sido siempre un privilegio. La nación antes y para siempre", expresó el portero.

Hasta el momento, Onana cuenta con 34 internacionalidades y el manto en este Mundial lo tomará Devis Epassy quien juega en el Abha de la Saudi Pro League (Arabia Saudita).