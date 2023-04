Un 25 de abril marcado en rojo

Las despedidas generalmente no son gratas o causan mucha felicidad. Tales casos ocurrieron en dos hechos muy puntuales en el ámbito deportivo. Un día como hoy, pero en el 2006, el exjugador y técnico francés Zinedine Zidane anunció su retirada del fútbol profesional y en el 2014 el fallecimiento del extécnico del FC Barcelona Tito Vilanova debido a un cáncer en la glándula parótida.

Zidane durante una entrevista en Canal+ de Francia anunció en este día, pero 17 años atrás su adiós de las canchas siendo la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 su último torneo como jugador profesional.

"Después del Mundial dejaré de jugar al fútbol. Se trata sobre todo de mi cuerpo. He llegado a una edad en la que todo se hace más y más difícil. No quiero empezar otra temporada para jugar como en ésta o como en la pasada. No se han alcanzado los objetivos", llegó a decir Zidane en referencia a su última temporada como blanco.

El exdelantero tenía aún un año más de contrato con el club merengue, pero decidió que era momento de apartarse de las canchas con 34 años. Como jugador blanco ganó una UEFA Champions League, una La Liga, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y dos Supercopas de España.

A pesar de llevarse grandes honores, como el importante gol que le anotó al Bayer Leverkusen en la final de la Champions en el 2002, uno de los recuerdo menos sobresalientes que tiene fue el episodio que vivió en la final del Mundial contra Italia cuando el propino un cabezazo en el pecho a Marco Materazzi.

Zizou, como también es conocido Zidane, agredió al italiano luego de que este haya insultado a la hermana del francés. "Zidane me ofreció su camiseta, le dije que no, que prefería a su hermana" llegó a confesar Materazzi en un podcast para Italian Football TV. De esta manera, con una expulsión, dijo adiós al césped el delantero francés.

La despedida de un técnico de récord

Quizás algunos lo recuerden como Tito Vilanova, otros lo recordarán como el técnico que igualó la marca de José Mourinho al obtener la liga de los 100 puntos. El estratega culé falleció el 25 de abril, pero de 2014.

Sin embargo, lejos de su enfermedad tuvo el duro desafió de tomar las riendas del Barcelona tras la salida de su mentor, Pep Guardiola. Fue contratado por dos temporada, pero debido a su enfermedad, pudo tan solo completar la primera y a medias ya que constantemente tenia que ponerle pausa su carrera deportiva para intentar sanar su cuerpo.

Pep Guardiola (i.) junto a Tito Vilanova (d.) durante un partido de UEFA Champions League. UEFA

Finalmente el 11 de mayo de 2013 el club blaugrana se coronó campeón de La Liga 2012-2013 con 100 puntos, empatando el puntaje logrado por el Real Madrid justamente la temporada anterior. Solo estos dos clubes han podido lograr esta marca en España.

Gracias a este título, Vilanova se convirtió en el quinto de los siete técnicos del Barcelona que ganaron La Liga en su temporada debut. Luis Enrique, Pep Guardiola, Ernesto Valverde, Louis Van Gaal, Terry Venables y Josep Samitier han logrado esta hazaña. El 19 de julio de 2014 dejó de manera indefinido su cargo como estratega debido a la recaída en su enfermedad, pero finalmente falleció.

En el 2019, de la mano de su exayudante durante su etapa en el Barcelona, Jordi Roura, se reveló que Vilanova ejerció un papel importante para que Lionel Messi no abandonará el equipo en el 2014 por los malos resultados cosechados y las contantes críticas que recibía el argentino en aquel entonces.

Roura explicó en el programa Sin concesiones de Radio Kanal Barcelona que Messi y Vilanova se reunieron seis días antes que este último falleciera y que de alguna manera convenció al rosarino de quedarse en el club blaugrana.

"Era una etapa en la que Tito estaba en unos momentos delicados y es verdad que en aquella época Messi no tenía clara su continuidad. Se reunieron y aunque yo no estuve, sé que estuvieron bastantes horas hablando. A partir de ahí, Messi cambió su planteamiento y vio alguna cosa que no veía tan clara. No sé lo que hablarían, pero Lionel decidió quedarse aquí y esperemos que sea por muchos años", relató Roura en el 2019.