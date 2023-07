'Panamá es el equipo que mejor está jugando. Estados Unidos no tiene nada y nadie los conoce', dijo el periodista Ricardo Ortiz en 'ESPN FC'

Panamá y Estados Unidos se verán las caras en un partido clave para ambos equipos si aún tienen el deseo de coronarse campeones de la Copa Oro 2023. El vencedor avanzará a la final del próximo domingo 16 de julio en la ciudad de Los Ángeles.

Para calentar los motores, durante el programa de ESPN FC, el periodista Ricardo Ortiz habló de la selección panameña y argumentó que ve como claro favorito a "la roja" contra la selección de las barras y las estrellas.

"Estados Unidos no va a poder con Panamá", expresó energéticamente el periodista nacido en Nueva York, Estados Unidos, pero criado en Argentina. "Ni siquiera este es el técnico de la selección de Estados Unidos. Tienen de interino hasta al aguatero del equipo. Me parece increíble hasta donde ha llegado este equipo ya sea por la vía de penales, pero contra Panamá no va a poder".

"Sería una injusticia y una locura. Panamá, para mí, es el equipo que mejor está jugando, es el que más me gusta y el que tiene más posibilidades de pasar sin duda alguna. Estados Unidos no tiene nada y nadie los conoce", dijo con dureza Ortiz.

En la clasificación general, Panamá, con un 83.3% de efectividad, se mantiene por encima de Estados Unidos quienes tienen un 66.6%. Amabas selecciones se mantienen invictas en el torneo, pero Panamá ha ganado tres de sus cuatro partidos, mientras que Estados Unidos solo dos.

En cuanto a los goles, la selección comandada por el interino Brian Callaghan han logrado marcar 15 tantos, mientras que el grupo de Thomas Christiansen 10.

El partido entre ambos equipos está programado para este miércoles 12 de julio a las 6:30 p.m. hora local en el Snapdragon Stadium, de San Diego, Estados Unidos.