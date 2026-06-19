Brasil aplasta a Haití en el primer tiempo: gana 3-0 con doblete de Matheus Cunha

La selección de Brasil confirmó la noche de este viernes 19 de junio su favoritismo en el primer tiempo frente a Haití al marcharse al descanso con una cómoda ventaja de 3-0 en el encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado en el estadio de Filadelfia, Pensilvania, ante más de 68 mil espectadores.

Desde el pitazo inicial, el conjunto brasileño, que esta en el Grupo C, dominó la posesión del balón y controló las acciones del partido, obligando a Haití a replegarse en defensa durante gran parte de los primeros 45 minutos.

Brasil avisó temprano con varias aproximaciones al arco defendido por Johny Placide. Incluso, al minuto 11, Raphinha llegó a celebrar un gol, pero la acción fue invalidada por posición adelantada. Antes, Vinícius Júnior había sufrido una falta que lo dejó momentáneamente tendido sobre el césped, aunque pudo continuar sin inconvenientes.

La presión brasileña encontró recompensa al minuto 23, cuando Matheus Cunha abrió el marcador tras una jugada colectiva que reflejó el dominio de la Canarinha. El delantero volvió a aparecer al minuto 36 para firmar su doblete y ampliar la diferencia a 2-0.

Mientras Brasil controlaba el encuentro, el portero Alisson apenas tuvo trabajo, aunque respondió con seguridad en una de las pocas aproximaciones haitianas durante los primeros minutos. Del otro lado, Placide se mantuvo constantemente exigido por los ataques sudamericanos y evitó que la diferencia fuera aún mayor.

La única nota preocupante para Brasil llegó con Raphinha. El atacante, que ya arrastraba molestias físicas desde el partido ante Marruecos y durante la semana había realizado trabajos de recuperación, no pudo completar la primera mitad. El extremo abandonó el terreno de juego al minuto 40 por molestias no especificadas y fue reemplazado por Rayan.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría con ventaja de dos goles, Brasil volvió a golpear en el tiempo añadido.

En los tres minutos de reposición, Vinícius Júnior apareció para marcar el 3-0 y prácticamente sentenciar el encuentro antes del descanso.

Con el amplio marcador, Brasil se fue a los vestuarios mostrando un fútbol sólido, con Casemiro y Gabriel liderando la construcción de juego desde el mediocampo y una ofensiva que constantemente puso en aprietos a la defensa haitiana.

Para la segunda mitad, el conjunto sudamericano buscará ampliar la ventaja y fortalecer sus opciones de clasificación, mientras que Haití intentará reaccionar para evitar una derrota más abultada.