Fraude de paternidad es delito y Achraf Hakimi va a juicio: las claves de hoy

La justicia francesa confirmó que el futbolista marroquí <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/futbol/achraf-hakimi-ira-a-juicio-por-presunta-violacion-en-pleno-mundial-2026-la-decision-que-sacude-a-marruecos-LF23406692" target="_blank">Achraf Hakimi</a> enfrentará un juicio por una denuncia de presunta violación presentada en 2023 por una mujer de 24 años. El Tribunal de Apelación rechazó un recurso presentado por la defensa y permitió que el caso avance. El defensor del PSG y capitán de Marruecos ha negado reiteradamente las acusaciones y sostiene que demostrará su inocencia durante el proceso judicial.