Fraude de paternidad es delito y Achraf Hakimi va a juicio: las claves de hoy

El acontecer nacional e internacional de las últimas horas deja sobre la mesa decisiones legales sin precedentes que transforman el panorama penal, casos de alto perfil en los tribunales del exterior y un fuerte impulso comercial que agita los mercados. En este compendio directo, analizamos las claves del día y los escenarios legales y financieros que usted necesita conocer para estar al tanto de la realidad.

1. Panamá tipifica el fraude de paternidad como delito y establece penas de cárcel

El presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley 535, que incorpora por primera vez el delito de fraude de paternidad al Código Penal panameño. La nueva norma contempla penas de dos a cinco años de prisión para quien induzca a un hombre a reconocer como hijo a un menor sin vínculo biológico, oculte información sobre la verdadera paternidad o mantenga deliberadamente el engaño causando perjuicios económicos o morales.

2. Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación en medio del Mundial 2026

La justicia francesa confirmó que el futbolista marroquí Achraf Hakimi enfrentará un juicio por una denuncia de presunta violación presentada en 2023 por una mujer de 24 años. El Tribunal de Apelación rechazó un recurso presentado por la defensa y permitió que el caso avance. El defensor del PSG y capitán de Marruecos ha negado reiteradamente las acusaciones y sostiene que demostrará su inocencia durante el proceso judicial.

3. Ventas de autos nuevos en Panamá crecen 12.7% y marcan un sólido 2026

El mercado automotriz panameño mantiene su buen ritmo. Entre enero y mayo de 2026 se vendieron 26,689 vehículos nuevos, un aumento de 12.7% respecto al mismo período del año anterior. Las camionetas SUV continúan liderando las preferencias de los consumidores, mientras que las marcas asiáticas siguen ganando terreno dentro de uno de los sectores con mayor dinamismo de la economía nacional.

4. Cuba anuncia histórica reforma económica y abre espacio al capital privado

El Gobierno cubano dio un paso sin precedentes al aprobar cambios que permitirán una mayor participación del capital privado en empresas estatales y la eliminación gradual de subsidios universales. Las autoridades aseguran que la medida busca modernizar la economía y enfrentar la crisis financiera que atraviesa la isla, en una de las transformaciones económicas más importantes de las últimas décadas.

5. Tribunal devuelve un vehículo en el caso Héctor Brands y rechaza entregar otros dos autos

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales decidió devolver uno de los vehículos vinculados al proceso seguido contra el exmagistrado Héctor Brands. Sin embargo, rechazó la entrega de un BMW y un Toyota Land Cruiser solicitados por la defensa. La decisión forma parte de las actuaciones judiciales que continúan desarrollándose dentro de uno de los casos de mayor perfil en el sistema de justicia panameño.

Bonus: Panamá refuerza controles para evitar el ingreso de plagas y enfermedades