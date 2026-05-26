Llegó el día cero: Hoy se conocen a los 26 convocados de Panamá al Mundial 2026

Luego de varias semanas de mucha incertidumbre, llegó el día de conocer a <b>los 26 convocados para Panamá a la Copa Mundial de la FIFA 2026.</b><a href="/tag/-/meta/thomas-christiansen">Thomas Christiansen</a>, entrenador de la selección de Panamá revelará oficialmente la lista de los nuestros a la cita mundialista desde el Edificio de la Administración del Canal de Panamá.<b> A las 10:00 a.m. (hora local) será el momento en el que el país conocerá los 26 nombres.</b>En estos momentos todas las miradas están puestas en la figura de <a href="/tag/-/meta/adalberto-carrasquilla">Adalberto Carrasquilla</a> tras su lesión con el Pumas. Se conoció que este martes <b>el mediocampista llegará al país procedente de México para empezar su proceso de recuperación de cara al torneo</b>. Se espera que se pierda los partidos de<b> Brasil, República Dominicana y probablemente ante Bosnia y Herzegovina.</b>Una vez concluida el evento oficial, el equipo se entrenará a las <b>4:00 p.m. (hora local) en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes en Juan Díaz </b>y seguir con su preparación para el amistoso contra Brasil en Río de Janeiro este domingo 31 de mayo