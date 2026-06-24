México golea 3-0 a República Checa y avanza a la siguiente ronda del Mundial 2026 como líder del Grupo A

La selección de México selló su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar con autoridad 3-0 a la República Checa la noche de este 24 de junio, en un encuentro correspondiente al Grupo A disputado en el Estadio Ciudad de México.

Luego de un primer tiempo muy disputado que terminó sin goles, el conjunto dirigido por Javier Aguirre encontró la contundencia en la segunda mitad para asegurar la victoria gracias a los tantos de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

Con este resultado, México pasó de siete a 10 puntos, consolidándose en la cima del Grupo A y asegurando su boleto a la fase de eliminación directa.

Primer tiempo parejo y con protagonismo de los porteros

La República Checa inició mejor el compromiso y estuvo cerca de abrir el marcador apenas al minuto 7, cuando obligó al guardameta mexicano Raúl Rangel a realizar una gran intervención para mantener el empate.

Durante varios tramos de la primera mitad, los europeos controlaron la posesión del balón, aunque sin lograr superar el orden defensivo mexicano.

Por el lado del Tri, Julián Quiñones fue uno de los futbolistas más peligrosos en ataque, generando espacios y asociándose constantemente con Luis Romo, Gilberto Mora, Roberto “Piojo” Alvarado y Jorge Sánchez.

Las mejores oportunidades mexicanas llegaron en la recta final del primer tiempo. Al minuto 33, Alvarado exigió al arquero Matej Kovar, quien respondió con una destacada atajada. Minutos después, Jorge Sánchez volvió a poner a prueba al guardameta checo, que mantuvo el cero en su portería.

Con el 0-0 al descanso, el partido permanecía abierto para ambos equipos.

México resolvió el partido en la segunda mitad

El panorama cambió por completo tras el regreso de los vestuarios. México mostró una versión más agresiva y efectiva en ataque, logrando romper la resistencia checa.

El primer gol llegó por medio de Mateo Chávez, quien abrió el marcador para darle tranquilidad al conjunto mexicano y cambiar el rumbo del encuentro.

Con la República Checa obligada a adelantar líneas en busca del empate, México encontró más espacios y aprovechó para ampliar la ventaja. Julián Quiñones, uno de los jugadores más insistentes durante toda la noche, encontró finalmente su recompensa al marcar el segundo tanto del partido.

La sentencia definitiva llegó gracias a Álvaro Fidalgo, que completó la goleada con el tercer gol mexicano para cerrar una actuación convincente del Tri.

México clasifica con 10 puntos

La victoria permite a México terminar la fase de grupos con 10 unidades, producto de tres triunfos y un empate, confirmando su condición de líder del Grupo A y avanzando a la siguiente ronda con paso firme.

La República Checa, que compitió de igual a igual durante la primera mitad, no pudo sostener el ritmo en el complemento y terminó cediendo ante la mayor eficacia ofensiva de los mexicanos.

Con el triunfo, México se instala entre los clasificados a la dieciseisavos y mantiene vivo el sueño de realizar una destacada actuación en la Copa Mundial de 2026.