Mundial 2026: Estos son los convocados de Surinam para el duelo clave contra Panamá

<b>Defensas</b>: Myenty Abena, Djavan Anderson, Anfernee Dijksteel, Ridgeciano Haps, Shaquille Pinas, Djevencio van der Kust y Lian van Gelderen.<b>Mediocampistas</b>: Renske Adipi, Jean-Paul Boëtius, Tjaronn Chery, Denzel Jubitana, Dhraso Klas, Justin Lonwijk, Dion Malone y Kenneth Paal.<b>Delanteros</b>: Sheraldo Becker, Djenairo Daniels, Jay-Roy Grot, Richonell Margaret, Virgil Misidjan y Gleofilo Vljter.Panamá y Surinam se enfrentarán este martes 14 de octubre en el estadio Rommel Fernández por la cuarta fecha de la Fase 3 de las Eliminatorias camino al Mundial 2026.