Mundial 2026: Estos son los convocados de Surinam para el duelo clave contra Panamá

Panamá y Surinam igualaron 0-0 en el primer partido de la eliminatoria.
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 30/09/2025 12:53
El estadio Rommel Fernández será testigo de este crucial duelo este martes 14 de octubre

Quedan pocos días para que Panamá reciba a Surinam por las Eliminatorias camino a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026. Es por ello que la selección rival dio a conocer la lista de convocados para este crucial duelo.

En una lista compuesta por 24 futbolistas, el equipo de Surinam buscará seguir su buen camino en este grupo A, en el que lideran con cuatro puntos con una victoria y un empate en dos duelos disputados.

La mayoría de estos convocados juegan en el viejo continente, como los casos de Etienne Vaessen (FC Groningen/Países Bajos), Liam van Gelderen (RKC Waalwijk/Países Bajos), Denzel Jubitana (Atromitos FC/Grecia) o Sheraldo Becker (Osasuna/España).

Los dirigidos por Stanley Mezo tiene a Surinam en una prodigiosa posición dentro del grupo A. Empataron 0-0 en la primera jornada precisamente contra Panamá, mientras que se llevaron los tres puntos en su visita a El Salvador en el estadio Cuscatlán.

Los 24 convocados de Surinam para enfrentarse a Panamá

Porteros: Jonathan Fonkel, Warner Hahn y Etienne Vaessen.

Defensas: Myenty Abena, Djavan Anderson, Anfernee Dijksteel, Ridgeciano Haps, Shaquille Pinas, Djevencio van der Kust y Lian van Gelderen.

Mediocampistas: Renske Adipi, Jean-Paul Boëtius, Tjaronn Chery, Denzel Jubitana, Dhraso Klas, Justin Lonwijk, Dion Malone y Kenneth Paal.

Delanteros: Sheraldo Becker, Djenairo Daniels, Jay-Roy Grot, Richonell Margaret, Virgil Misidjan y Gleofilo Vljter.

Panamá y Surinam se enfrentarán este martes 14 de octubre en el estadio Rommel Fernández por la cuarta fecha de la Fase 3 de las Eliminatorias camino al Mundial 2026.

