Vincent Kompany: ‘Estoy seguro de que Olise algún día será de los mejores del mundo’

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, afirmó este martes que está seguro de que su jugador Michael Olise será algún día uno de los mejores del mundo.

El técnico del conjunto bávaro apostó la temporada pasada por fichar a un jugador casi desconocido del Crystal Palace. Fue una decisión personal y ahora es uno de los nombres más destacados del Bayern Múnich, que recibirá este miércoles al Real Madrid en duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

“Estamos viéndolo. Está en el nivel más alto de la Liga de Campeones. Estoy seguro de que Olise algún día será de los mejores del mundo. De momento va por el camino correcto. El nivel que tiene es, sin duda, entre los mejores. Sé que la gente va a decir que todavía no ha ganado estos títulos (como la Liga de Campeones). Lleva haciéndolo bien 18 meses y si lo sigue haciendo en los próximos años, obviamente. Ya se ve cómo va a ser en el futuro”, señaló en rueda de prensa.

Sobre el partido frente al Real Madrid, dijo que se decidirá por muchos detalles y que diversos factores pueden ser claves.

“Hay que estar dispuesto a dar un paso más y luego están las decisiones de los árbitros. Pero son muchos detalles que pueden influir en un partido así. Estamos preparados mental y físicamente. Es la base. Tenemos ganas de jugar ese partido. Necesitas esa emoción positiva en un partido así”, destacó.

También se mostró contrariado por la regla de las sanciones por acumulación de tarjetas. Para semifinales tiene a cuatro apercibidos (Konrad Laymer, Dayot Upamecano, Manuerl Neuer y Jonathan Tah).

“Es un tema para el año que viene. Creo que es difícil. Es casi imposible seguir y pasar por estas rondas sin sanciones. Si pasas y llegas tan lejos, y solo has obtenido solo esas amarillas, has hecho un buen trabajo. A veces también hay decisiones incorrectas, eso influye y es otra tarjeta. Es casi imposible no estar sancionado con defensas a pesar de intentarlo. Es un tema para el año que viene y cambiar esa regla”, subrayó.

Preguntado por el choque de ida que su equipo ganó 1-2, lamentó que en la última parte del encuentro su equipo no marcara más goles y recordó que el Real Madrid puede tener buenas fases de fútbol que posiblemente aproveche.

“Para nosotros es importante pensar lo que podemos solucionar. Antes de dormir a veces también pienso que el entrenador rival tiene que solucionar muchas cosas. Y es buena sensación”, manifestó.

Asimismo, habló sobre Jamal Musiala, recientemente recuperado de una lesión, e informó de que su vuelta a su mejor versión después de haber disfrutado de minutos “va por el buen camino”.

“Todavía tenemos que tener paciencia. Lo vamos a ver en cuanto esté en forma. Y a pesar de todo marca y da asistencias. Eso demuestra que ha crecido mentalmente. Se siente cada vez mejor, rinde y eso me da sensaciones positivas”, añadió.

Además, contó cuáles son sus sensaciones como entrenador en su segunda temporada en el Bayern Múnich y si, después de tantos aplausos, escucha críticas por lo menos en su entorno.

“Habrá mucha gente criticándome. No me preocupa demasiado. La cosa buena de eso es que no hay que enfocarse demasiado en el drama. Los últimos años he sido campeón y luego he descendido. No puedes ser el peor entrenador hace dos años y el mejor ahora. No es lógico. Pero cuando en los peores momentos no te deberían afectar las críticas. Mejor así, pero puedo sobrevivir en un ambiente muy duro y vivir una buena vida”, aseguró.

Por último, lanzó un aviso sobre el Real Madrid: “Siempre nos preparamos para su mejor versión. Creo que los resultados no reflejan a ese equipo. Están en un proceso y todavía es uno de los mejores de Europa. Es la realidad. Cuando el Real Madrid cree que puede lograr una remontada, les creo, pero simplemente quiero ganar este partido”.