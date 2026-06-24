Zlatan Ibrahimovic lanza inesperado mensaje sobre Panamá en el Mundial 2026: ‘Deben estar orgullosos’

Panamá sigue dando de qué hablar en el Mundial 2026 y ahora recibió un reconocimiento de una de las figuras más icónicas del fútbol mundial: Zlatan Ibrahimovic.

El exdelantero sueco, conocido por su personalidad fuerte y sus opiniones directas, analizó el momento que vive la selección panameña.

“Necesitaban trabajar para esta victoria. Tienen una victoria, una victoria que debían ganar para quedarse vivos en este grupo”, expresó Ibrahimovic al referirse al desempeño del equipo dirigido por Thomas Christiansen.

Más allá del resultado, el exjugador destacó el significado que tiene para Panamá competir en una Copa del Mundo, algo que considera motivo suficiente para celebrar.

“Los fanáticos de Panamá deberían estar orgullosos de ellos y felices, porque solo participar en la Copa del Mundo ya es una gran cosa”, afirmó.

Las palabras del exgoleador de clubes como AC Milan, Inter de Milán, PSG, Barcelona y Manchester United llegan en un momento necesario para la Marea Roja, que todavía tiene un partido más por disputar en la fase de grupos.

Ibrahimovic también recomendó que los jugadores disfruten el momento antes de enfocarse en el siguiente desafío.

“Tienen otro partido por delante, así que déjenlos disfrutar de este”, comentó.

El sueco aprovechó además para analizar el panorama del grupo, señalando que selecciones como Croacia aún tienen posibilidades de clasificación, aunque enfrentan compromisos complicados en la recta final de la primera fase.

Las declaraciones de Zlatan rápidamente comenzaron a circular entre aficionados panameños en redes sociales, donde muchos destacaron que el reconocimiento proviene de una de las mayores estrellas que ha dado el fútbol europeo en las últimas dos décadas.