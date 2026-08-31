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Cuatro panameños entre los 10 deportistas mejor pagados de Centroamérica

Michael Amir Murillo integra la representación panameña junto con Sosa, José Caballero y Adalberto Carrasquilla.
Michael Amir Murillo integra la representación panameña junto con Sosa, José Caballero y Adalberto Carrasquilla. Imagen generada por IA
Por
Darine Waked
  • 31/08/2026 09:38
Edmundo Sosa, Michael Amir Murillo, José Caballero y Adalberto Carrasquilla destacan por sus ingresos millonarios; Mauricio Dubón encabeza el listado regional

Panamá aporta cuatro nombres a la lista de los 10 deportistas mejor pagados de Centroamérica, elaborada por Forbes Centroamérica. Edmundo Sosa, Michael Amir Murillo, José Caballero y Adalberto Carrasquilla integran una selección marcada por los contratos millonarios del béisbol y el fútbol.

El panameño mejor ubicado es Edmundo Sosa, segundo en el orden publicado, con un contrato de $4,4 millones para la temporada 2026 con los Phillies de Filadelfia. Le sigue Michael Amir Murillo, cuyos ingresos anuales se estiman entre $3 millones y $3,5 millones.

José Caballero aparece con un contrato anual calculado en $2 millones, mientras que el sueldo de Adalberto Carrasquilla se estima en $1,4 millones anuales. Las cifras corresponden al reporte difundido por Infobae.

¿Quién encabeza el listado regional?

El hondureño Mauricio Dubón ocupa la primera posición con un contrato por un año valorado en $6,1 millones. La selección reúne a cuatro beisbolistas, cinco futbolistas y un tenista.

Este es el orden publicado, con los montos atribuidos a cada deportista:

Cifras en dólares de los deportistas centroamericanos mejor pagados.
Cifras en dólares de los deportistas centroamericanos mejor pagados. Forbes
Cifras que requieren contexto

La selección combina salarios, contratos y premios correspondientes a distintos períodos. Por ello, el orden publicado no equivale a una clasificación estrictamente descendente de sueldos anuales comparables.

Arévalo, por ejemplo, obtiene premios según sus resultados en torneos: la publicación recoge sus ganancias de 2025 y más de $470.000 acumulados en 2026 al corte del reporte. Para Martínez, además del salario fijo, se menciona un valor contractual aproximado de $1,4 millones. Estas diferencias deben considerarse al comparar los montos.

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