Cuatro panameños entre los 10 deportistas mejor pagados de Centroamérica

Panamá aporta cuatro nombres a la lista de los 10 deportistas mejor pagados de Centroamérica, elaborada por Forbes Centroamérica. Edmundo Sosa, Michael Amir Murillo, José Caballero y Adalberto Carrasquilla integran una selección marcada por los contratos millonarios del béisbol y el fútbol.

El panameño mejor ubicado es Edmundo Sosa, segundo en el orden publicado, con un contrato de $4,4 millones para la temporada 2026 con los Phillies de Filadelfia. Le sigue Michael Amir Murillo, cuyos ingresos anuales se estiman entre $3 millones y $3,5 millones.

José Caballero aparece con un contrato anual calculado en $2 millones, mientras que el sueldo de Adalberto Carrasquilla se estima en $1,4 millones anuales. Las cifras corresponden al reporte difundido por Infobae.