Michael Amir Murillo celebra el Día de los Símbolos Patrios desde Francia

<i>'Desde Marsella celebramos el </i><i><b>Día de los Símbolos Patrios</b></i><i> con toda nuestra gente de Panamá. Es un orgullo para mí representar la </i><i><b>bandera</b></i><i> y el </i><i><b>H</b></i><i><b>imno Nacional</b></i><i> de nuestro país. ¡Viva Panamá! Allez l’OM'</i>, expresó Murillo, quien destacó la importancia de mantener viva la identidad nacional sin importar la distancia.Con sus palabras, Murillo reafirmó su amor por Panamá y el compromiso de seguir representando con orgullo los valores y la cultura del país en cualquier parte del mundo.