Michael Amir Murillo celebra el Día de los Símbolos Patrios desde Francia

El Día de los Símbolos Patrios se celebra con orgullo en todo Panamá y también más allá de nuestras fronteras. Desde Marsella, Francia , el embajador panameño más internacional, Michael Amir Murillo , envió un emotivo mensaje para conmemorar esta fecha tan significativa.

“Desde Marsella celebramos el Día de los Símbolos Patrios con toda nuestra gente de Panamá. Es un orgullo para mí representar la bandera y el Himno Nacional de nuestro país. ¡Viva Panamá! Allez l’OM”, expresó Murillo, quien destacó la importancia de mantener viva la identidad nacional sin importar la distancia.

Con sus palabras, Murillo reafirmó su amor por Panamá y el compromiso de seguir representando con orgullo los valores y la cultura del país en cualquier parte del mundo.