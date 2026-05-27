Thomas Christiansen recibe pasaporte panameño de manos de Mulino rumbo al Mundial 2026

El presidente José Raúl Mulino entregó este miércoles 27 de mayo el pasaporte panameño al director técnico de la Selección Nacional, Thomas Christiansen, durante un acto oficial celebrado en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas como reconocimiento al histórico pase de Panamá al Mundial de la FIFA 2026.

Christiansen, técnico hispano-danés, ha liderado el crecimiento competitivo de la selección panameña y que ahora recibe formalmente la nacionalidad en medio del camino hacia el Mundial de 2026.

La ceremonia también incluyó la entrega del pabellón nacional al futbolista Erick Davis, uno de los capitanes del combinado nacional, en un evento donde el mandatario destacó el esfuerzo de jugadores y cuerpo técnico por llevar nuevamente a Panamá a una Copa del Mundo.

Mulino calificó la clasificación mundialista como “de las mejores” noticias para el país y aseguró que este momento quedará marcado en la historia del deporte panameño, tal como ocurrió con la primera participación en el Mundial de 2018 .

“No hay nada más importante en este momento en la agenda nacional que disfrutar verlos, transmitir esa buena vibra para que ustedes la sientan en los distintos estadios donde van a llevar el nombre de Panamá muy en alto”, expresó el presidente ante jugadores, dirigentes y autoridades.

El mandatario también resaltó que Panamá se ha consolidado como una nación futbolera gracias al legado de generaciones anteriores que abrieron el camino para la actual selección.

“Es el segundo mundial al que llegamos y eso habla muy bien de nuestro equipo y del respeto que ustedes hacen sentir de afuera hacia adentro por esta tremenda nación”, añadió.

Por su parte, el mediocampista Edgar Yoel Bárcenas, en representación del plantel, obsequió al presidente Mulino una camiseta oficial de la selección nacional.