¿Ha escuchado la economía de triple impacto

Después de la revolución industrial el mundo ha cambiado y se ha visto un crecimiento económico importante pero la pregunta es ¿Ese crecimiento es sano para la economía, planeta y otros factores?Los modelos de negocios están generando ransformaciones importantes basados en la sostenibilidad y las empresas de triple impacto son parte de ellos “son modelos económicos que persiguen otros fines además de la rentabilidad financiera, entre ellos, generar un impacto social a través de acciones en determinadas comunidades y prácticas medioambientales que contribuyen a la mitigación del cambio climático”. El tema de rentabilidad no va a desaparecer simplemente es enfocarse en un éxito corporativo mas integral y se basan en tres claves importantes a integrarse

• Mirada social: Las empresas den apostar a solucionar problemas en una comunidad, el tema de inclusión y la igualdad. Todo esto deber ser medible y demostrable

• Cuidado medioambiental: Cuidar el medio ambiento, todo lo que rodea, producir o elaborar productos que no afecte el medio ambiente durante su proceso. Los mismos deben ser controlados para que la materia prima necesaria provenga de fuentes renovables o que se incluya un modelo de economía circular con una clara Reducción, Re-utilización y Reciclaje de los elementos. En este punto es importante señalar la transparencia en los informes donde revelan sus procesos y los desperdicios. Finalmente, recursos energéticos incorporados en la empresa a través de buenas prácticas como la reducción del consumo de energía.

• Beneficio económico: Crecer con un modelo sostenible y que sea sano a través de buenas prácticas al final la rentabilidad se traduce en eso.

No solo se trata de implementar estos pilares sino mas bien recibir una certificación que avala a las empresas que cumplen con ciertos estándares de transparencia, sustentabilidad y generar esa confianza para sus clientes y consumidores.

¿Por qué incorporar la economía de triple impacto?

1. Los consumidores se están orientando hacia productos o servicios sostenibles que cuiden el planeta, el ambiente y aún más cuando la marcas lleva ese propósito.

2. Mejoran su desempeño las marcas que están orientadas hacia la sostenibilidad

3. Los modelos de negocios actuales ya están pasando por segundo plano ahora se puede observar: Economía verde, economía circular, economía colaborativa.

Una empresa B o de triple impacto pretenden ser las mejores para el mundo y no las mejores del mundo no dejan al lado la rentabilidad sin embargo lucran pero tienen a la mira ser parte de una gran solución y no del problema.

Especialista PYMES