Caso Listo Wallet | Tras apelación, Luis Oliva y Budy Attie mantienen medidas cautelares

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá realizó este miércoles 10 de septiembre, una audiencia de apelación a las medidas cautelares impuestas al exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental Luis Oliva y el empresario Budy Attie.

La audiencia se ordenó luego que la fiscal Anticorrupción, Thalía Palacios, apelara las medidas cautelares impuestas por el juez Luis Ceballos.

Durante la audiencia en el Tribunal Superior de Apelaciones, cada parte presentó sus argumentos. La defensa de Attie y Oliva solicitaron que se mantuvieran las medidas cautelares de reporte periódico (14 y 28) y prohibición de salida del país.

Por su parte, la fiscal solicitó la detención provisional para ambos imputados por los delitos de asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y peculado.

En el caso de Janice Becerra, su abogado pidió que le quitaran la prohibición de salida del país pues necesita salir por su trabajo como abogada corporativa.

Tras los descargos de las partes, los magistrados determinaron rechazar la solicitud de la fiscalía y de la defensa de Becerra.

Con información de Adolfo Berrío