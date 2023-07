Publio De Gracia: 'Panamá es cooperante en materia de transparencia fiscal internacional'

El director general de Ingresos , Publio de Gracia. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Tras las declaraciones de especialistas sobre supuestos comportamientos de Panamá en materia de paraíso fiscal, el director general de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, aseguró que el país ha dado los pasos en la dirección correcta sobre los trabajos relacionados a la transparencia fiscal internacional.

Destacó que dichos avances han permitido que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) haga una visita in situ en septiembre, como muestra del cumplimiento de Panamá a los 15 compromisos asumidos en el plan de acción, que vaticina su salida de la lista gris.

¿Cuál es la situación fiscal y tributaria de Panamá ante los comentarios de expertos que dicen que todavía hay una conducta de paraíso fiscal?

Importante destacar que no es solamente la DGI la que viene trabajando en actualizar y formar parte de los compromisos en pro de la transparencia fiscal internacional, sino que también están otras instituciones del Estado. Como parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), liderado por el ministro Héctor Alexander, desde el inicio de esta administración por indicación del presidente Laurentino Cortizo avanzamos no solo en salir de las listas discriminatorias, sino en no volver a entrar en ellas.

Panamá entiende y comprende la necesidad de que las jurisdicciones cumplan con lo acordado, principalmente en el Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), de garantizar que la defraudación fiscal y cualquier delito proveniente de la evasión fiscal se evite. Además de que Panamá sea cooperante y pueda intercambiar información, tanto en requerimiento automático, para que no haya en ninguna jurisdicción violaciones o aprovechamiento de nuestros servicios financieros, ni mucho menos que sirva como vehículo para que las personas puedan evadir o defraudar al Estado al que pertenecen.

Nosotros somos responsables. Incluso al inicio de nuestra administración hemos llevado a cabo un sinnúmero de transformaciones, también participamos activamente en el Foro Global y en diferentes mesas de trabajo, que buscan alinear a los países en garantizar ese cumplimiento y cooperación internacional en materia de transparencia fiscal internacional. Nosotros estamos trabajando fuertemente para que Panamá pueda ser reconocido en el Foro Global por los esfuerzos que ha realizado y los ejemplos que podemos identificar en materia de intercambio de información de requerimiento y de intercambio de información automático. Puedo decir que países como Colombia, España, Ecuador, entre otros, han manifestado lo complacidos que han estado con Panamá. Por ejemplo, como es el caso del intercambio de información automático, que es eficiente.

¿Cómo Panamá intercambia su información?

Recientemente se emitió un decreto firmado por el presidente Laurentino Cortizo y el ministro de Economía, Héctor Alexander, donde ya hemos intercambiado información con 74 jurisdicciones, lo cual es definitivamente un avance importante en el compromiso que tiene Panamá en ser cooperador, en materia de transparencia fiscal internacional.

¿Cuál es el tipo de información que intercambia Panamá?

Nosotros estamos abiertos al intercambio de información. Por ejemplo, en el caso de intercambio de información automático anualmente intercambiamos información con estas jurisdicciones, a través de los bancos. Tenemos esa relación con la Superintendencia de Bancos y con los diferentes bancos de la localidad; automáticamente ellos tienen que cargar la información de las personas jurídicas y naturales que se encuentran en nuestro sistema, por lo tanto, es automático.

Además, es obvio recordar que Panamá y la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), a través del compromiso con Estados Unidos (EE.UU.), también se realiza, por lo tanto, Panamá es parte de ese compromiso. Por ejemplo, cabe destacar que uno de los países con mayor inversión en el país es Colombia; recientemente tuvimos conversación con el director de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, donde pudimos identificar que el compromiso ha sido de alguna manera cumplido a cabalidad. Estamos perfeccionando permanentemente, así que mantenemos una línea de comunicación estrecha con diferentes jurisdicciones y administraciones tributarias. En el caso reciente de Ecuador, estamos trabajando para salir de su lista discriminatoria. El director de ingreso de Ecuador ha podido manifestar públicamente los avances que ha realizado Panamá, y estamos en esa vía y compromiso, por lo cual demuestra categóricamente que nuestros pares son nuestros vivos ejemplos que Panamá ha avanzado significativamente.

Por eso, personalmente, como MEF y DGI no podemos estar de acuerdo con lo planteado por los expertos, los respetamos porque son organizaciones muy importante y de quien valoramos sus comunicaciones, y lo que tengamos que corregir lo vamos a hacer, pero tampoco es correcto ni justo mencionar que Panamá no ha dado pasos significativos, todo lo contrario, Panamá ha dado pasos gigantes en el proceso, no solo como administración tributaria, como gobierno y Estado, sino también reconocer a los diferentes profesionales en Panamá, que brindan servicios financieros, contadores, abogados y diferentes instituciones que se han atrevido y han aceptado el compromiso de que se puede avanzar hacia ese compromiso como país en la cooperación internacional, que también es motivo del fortalecimiento de nuestra competitividad.

¿Cuáles son los avances con la Ley de Registro de Beneficiario Final?

La DGI es una autoridad competente y tiene acceso al Registro de Beneficiario Final. Yo te puedo decir que hemos realizado recientemente acciones de intercambio de información con otros países. Es la primera vez que Panamá pide a otras jurisdicciones información sobre panameños o sociedades panameñas, y el proceso ha sido eficiente.

Nosotros en las investigaciones de defraudación fiscal hemos requerido de la Superintendencia de Sujetos no Financieros y la información es de calidad. Estos recursos son importantes para la búsqueda del cumplimiento tributario. También es digno de reconocer que cuando las jurisdicciones han solicitado al Departamento de Intercambio de Información recursos del Registro de Beneficiario Final, hemos podido otorgarlo a tiempo y de manera responsable.

Es digno también mencionar que Panamá es pionero en estos temas de Registro de Beneficiario Final. Hay países en el mundo que apenas se están adaptando a este tema, pero Panamá en el plan de acción del Gafi se comprometió a que tenía que tener el Registro de Beneficiario Final, estoy seguro de que vamos a ser un ejemplo para la región y el mundo.

Los especialistas critican que la ley de Registro de Beneficiario Final no es pública y no se sabe con certeza qué es lo que está pidiendo el Estado, ¿qué ocurre en realidad?

Nosotros hemos cumplido con las exigencias establecidas en el plan de acción del Gafi, que de alguna manera es una institución renombrada y que Panamá ha adoptado su legislación no solo para cumplir, sino para fortalecer la competitividad y transparencia

Segundo, el tema público del Registro de Beneficiario Final entiendo que hay países en la Unión Europea (UE) donde su Tribunal Superior ha dictado que no es necesario que sea público, por lo tanto, entiendo que se ha fallado en que no sea pública, sino que se tienen que garantizar y respetar los datos de los usuarios.

No tenemos que olvidar que Panamá, por ejemplo, tiene una Ley de Protección de Datos. La ley de Beneficiario Final y Registro de Beneficiario Final tiene acceso 100% para las autoridades competentes. Por eso te digo que nosotros ya hemos utilizado el Registro de Beneficiario Final y ha sido de calidad. También hemos podido intercambiar producto de esa información de Registro de Beneficiario Final con otras jurisdicciones, lo cual ha sido entendido y bien recibido por las jurisdicciones, por lo tanto, sentimos que estamos en ese proceso de que es muy probable que nuestro sistema funcione, y adicionalmente te reitero que ha sido como parte del plan de acción del Gafi y también de nuestra ley panameña. No podemos olvidar que Panamá es un país soberano y puede proteger sus leyes, así sentimos que estamos cumpliendo.

Esto es un tema que no está cerrado porque el Registro de Beneficiario Final es una novedad para muchas jurisdicciones, por lo tanto, nosotros seguimos abiertos a mejorarlo para que realmente pueda ser útil para el intercambio de información fiscal y de ese proceso que requieran otros países de Panamá.

¿Cuántos casos de evasión fiscal maneja a la fecha la DGI?

Son 160 casos actualizados hace un par de semanas. El monto investigado de manera preliminar es aproximadamente $136 millones, pero que puede ser más de $300 millones, si se incluye que puede aumentar el valor defraudado hasta tres veces y también si sumamos intereses y recargos. Es una importante cifra que la DGI lleva a cabo. Es importante destacar también que la DGI es de carácter administrativo, por lo que cuando se supera el umbral de los $300.000 tenemos que comunicar al Tribunal Administrativo Tributario que, posteriormente, nos autoriza a presentar la denuncia correspondiente en el Ministerio Público (MP). Estamos llevando a cabo importantes casos en las próximas semanas ante el Tribunal Administrativo Tributario y posteriormente al MP.

¿Los 160 casos suman todo el periodo de la actual administración?

Tenemos casos que hemos identificado desde 2018 y 2017. Esta información está siendo investigada, no solamente en el Departamento de Fiscalización, sino por algunas denuncias que se presentan y en donde pueda haber una posible defraudación fiscal.

¿Cuántos casos han llegado a sentencia judicial?

Tenemos actualmente, tres casos en el Ministerio Público. Uno fue a audiencia de imputación, lo cual evidencia que el sistema funciona. Es importante dejar claro que Panamá, por primera vez, ha iniciado procesos de investigación por defraudación fiscal como un tipo de delito y es por eso que reiteramos que Panamá sí tiene la capacidad y lo está demostrando con estos ejemplos.

Si es la primera vez, ¿cómo estos casos eran tratados en años anteriores?

Antes de 2019 no eran tipificados como delito; a partir de 2019 tiene tipificación de delito la defraudación fiscal. Anteriormente eran investigaciones solamente administrativas, por lo tanto, ha evolucionado dentro de los compromisos que tenía Panamá en relación con sus pares internacionales de establecer este como un delito y algunos precedentes del blanqueo de capitales.

¿Cómo defendería todos los trabajos que anteriormente ha explicado?

Panamá es un país que está perfeccionando y adaptándose a los estándares globales. Panamá es un país cooperador, no solo con palabra sino con hechos, a través del intercambio de información. Panamá tiene un equipo de talento humano que participa en las reuniones globales porque a Panamá le interesa participar en estas discusiones que buscan precisamente garantizar una transparencia fiscal internacional.

Reitero que respeto mucho a organismos como Oxfam y los especialistas, pero no puedo estar de acuerdo con hechos puntuales. Reconocemos que tenemos que seguir trabajando, pero no puedo estar de acuerdo en que Panamá no ha dado los pasos significativos, porque no solo ha dado pasos en la dirección correcta, sino grandes para demostrar eso. También reconocemos que en los últimos 10 años, principalmente, Panamá por diferentes motivos ha estado bajo los ojos del mundo y frente a la opinión mediática y ciudadana de diferentes países en el mundo. Queremos garantizar no solamente con palabras, sino con hechos, que Panamá es una jurisdicción cooperante y una jurisdicción que está comprometida, y que el único paraíso que tiene Panamá son sus islas, sus sectores, su gente y su geografía, eso es lo que aspiramos a ser: un país cooperador en este nuevo orden global que reconocemos que busca principalmente asegurar una transparencia fiscal internacional, y que Panamá es un actor principal y quiere ser un país que dé el ejemplo y pueda mostrarle al mundo que puede ser un caso de éxito con los estándares globales.