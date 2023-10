En la imagen se muestra un cultivo de arroz. Cedida

La caída casi del 50% del rendimiento por hectárea de arroz y la proyección de una mayor intensidad del fenómeno de El Niño entre noviembre y enero próximo, tiene en alerta a los productores al este de la provincia de Panamá y de Darién, quienes advierten la gravedad que experimentará el rubro.

Orestes Combe, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Panamá Este y Darién, en perspectiva dijo que en la zona tienen un área de siembra de 26 mil hectáreas, cuyo rendimiento promedio en tiempos normales es de 100 quintales por hectárea (qq/ha) y que en los últimos cinco años rondó los 104 qq/ha, sin embargo, hoy con El Niño el rendimiento se acerca a 50 qq/ha, mientras que algunos productores reportan rendimientos entre 30 y 35 qq/ha.

“Estos números revelan la gravedad de la producción arrocera este año, si no también la del próximo, ya que el costo promedio por hectárea es similar para siembras con peores o mejores rendimientos, pero cuando el costo se incrementa y la producción cae no hay beneficios que celebrar, pero sí pérdidas. Pérdidas que repercuten en las familias que dependen de este rubro como actividad productiva, sin descontar los compromisos financieros no solo con los bancos, sino también con las casas comerciales”, dijo Combe.

La reacción del arrocero surge luego de que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá confirmó este lunes 16 de octubre en una reunión de seguimiento del Plan Sequía, que las estimaciones sobre la fuerza de El Niño tendrán una “mayor intensidad” entre noviembre de 2023 y enero de 2024, sumado a que la proyección general es que el fenómeno se extenderá hasta junio del próximo año.

Al este de la provincia de Panamá y la provincia de Darién se cultiva una importante cuota del consumo nacional. El 40% de las 26 mil hectáreas (unas 10 mil) se siembran entre mayo y junio y el 60% restante de junio a agosto.

La falta o escasa presencia de agua genera en la planta “estrés hídrico” e impacta en el rendimiento.

En Panamá, las autoridades agropecuarias, gremios productivos, entre otras entidades, dan seguimiento al entonces denominado “retraso de las lluvias” desde mayo, pero fue en junio pasado cuando la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) declaró la presencia del fenómeno, que produce una disminución de las lluvias en la vertiente del océano Pacífico a diferencia de la vertiente del Caribe.

El productor comentó que este año, en el caso específico del arroz, el fenómeno generó un atraso nacional en la siembra, dando lugar a trastornos en la demanda y en consecuencia el Gobierno Nacional solicitó la importación de las cantidades necesarias para suplir la demanda, lo cual genera una merma adicional en los beneficios del sector.

Alguien podrá señalar que esta situación la vive a diario el productor, sin embargo, en presencia de “no cualquier Niño”, la situación se hace mucho más preocupante.

Combe concluyó al solicitando ayuda al Gobierno y al sector privado ante esta difícil coyuntura climática.