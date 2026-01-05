Cobros y contratos generan quejas en colegios particulares

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) registró 70 quejas contra colegios particulares entre enero y noviembre de 2025, relacionadas principalmente con falta de información, incumplimiento de contrato y cobros no justificados, de acuerdo con el más reciente Informe de Protección al Consumidor.

Aunque la cifra es menor en comparación con 2024 que se situó en 101 denuncias contra colegios privados, la Acodeco advirtió que se trata de un tema sensible, ya que involucra el derecho a la educación, contratos anuales y compromisos económicos que afectan directamente a las familias.

Independientemente de las denuncias recibidas en Atención al Cliente, el Departamento de Investigación atendió cinco casos, con un valor de sanción de $2,975. Estos reclamos suelen originarse cuando los padres de familia, acudientes o responsables económicos detectan cambios en las condiciones pactadas, aumentos no informados o cargos adicionales que no estaban claramente establecidos en los contratos de matrícula.

Entre los principales motivos de las quejas figuran: