Cobros y contratos generan quejas en colegios particulares

De acuerdo con la Acodeco, la mayoría de las quejas relacionadas con colegios particulares se desarrolla inicialmente en el Departamento de Conciliación, donde como intermediario buscan un acuerdo entre las partes. En varios casos, los procesos concluyen con acuerdos parciales o aclaraciones contractuales, aunque también se registran desistimientos por parte de la parte querellante o denunciante.La entidad recordó que los padres de familia tienen derecho a recibir información veraz, completa y por escrito antes de asumir cualquier compromiso económico, tal como lo establece la Ley 45 de 2007, que regula las relaciones de consumo en Panamá.