  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Cobros y contratos generan quejas en colegios particulares

Imagen ilustrativa de atención al consumidor en la Acodeco.
Imagen ilustrativa de atención al consumidor en la Acodeco.
Por
Mileika Lasso
  • 06/01/2026 00:00
La Acodeco recuerda que los padres, acudientes y responsables económicos como contraparte del contrato tienen derecho a información clara y escrita

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) registró 70 quejas contra colegios particulares entre enero y noviembre de 2025, relacionadas principalmente con falta de información, incumplimiento de contrato y cobros no justificados, de acuerdo con el más reciente Informe de Protección al Consumidor.

Aunque la cifra es menor en comparación con 2024 que se situó en 101 denuncias contra colegios privados, la Acodeco advirtió que se trata de un tema sensible, ya que involucra el derecho a la educación, contratos anuales y compromisos económicos que afectan directamente a las familias.

Independientemente de las denuncias recibidas en Atención al Cliente, el Departamento de Investigación atendió cinco casos, con un valor de sanción de $2,975. Estos reclamos suelen originarse cuando los padres de familia, acudientes o responsables económicos detectan cambios en las condiciones pactadas, aumentos no informados o cargos adicionales que no estaban claramente establecidos en los contratos de matrícula.

Entre los principales motivos de las quejas figuran:

Falta de información clara y oportuna.
Incumplimiento de contrato.
Cobros indebidos o no explicados.
Venta atada o condicionada.
Los principales puntos de conflicto

Con base en el informe la Acodeco indica que las quejas suelen concentrarse en temas como:

Incrementos en el costo de la matrícula o mensualidades.
Cobros por servicios complementarios que no fueron previamente acordados.
Penalidades por retiro del estudiante o cancelación anticipada del contrato.

Finalmente, la Acodeco detalla que a noviembre la Defensoría de Oficio en la sede central de ciudad de Panamá, mantiene en espera los resultados de un (1) caso donde el monto de apertura de la demanda asciende a $5,000.

Resolución de los casos

De acuerdo con la Acodeco, la mayoría de las quejas relacionadas con colegios particulares se desarrolla inicialmente en el Departamento de Conciliación, donde como intermediario buscan un acuerdo entre las partes. En varios casos, los procesos concluyen con acuerdos parciales o aclaraciones contractuales, aunque también se registran desistimientos por parte de la parte querellante o denunciante.

La entidad recordó que los padres de familia tienen derecho a recibir información veraz, completa y por escrito antes de asumir cualquier compromiso económico, tal como lo establece la Ley 45 de 2007, que regula las relaciones de consumo en Panamá.

VIDEOS
Lo Nuevo