El mapa de las zonas francas: ¿Qué países lideran la atracción de inversión en América Latina?

América Latina se ha consolidado como un imán para el capital global gracias a sus regímenes de incentivos. Según el estudio de la firma EY, “Zonas Francas: El ecosistema que redefine la inversión en la región”, el territorio cuenta actualmente con 818 zonas francas operativas y cerca de 11,000 empresas instaladas.

Este dinamismo ha sido fundamental para que la región superara los $160,000 millones en inversión extranjera directa (IED) en 2025, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), impulsada principalmente por sectores clave como dispositivos médicos, manufactura, logística y servicios globales.

El mapa regional muestra una altísima concentración geográfica: el 77% de estos complejos (633 zonas francas) se agrupa en Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

El desglose por países sitúa a República Dominicana a la cabeza con 347 zonas francas (más del 50% del total regional), seguida por Honduras con 151 complejos —enfocados en el modelo de Zonas Libres tipo maquila—.

El ranking continúa con Colombia (112), Costa Rica (85), Nicaragua (51), Panamá (24) -incluyendo la Zona Libre de Colón (ZLC) considerada la zona franca más grande de América y la segunda del mundo-, El Salvador (18), Guatemala (18), Argentina (13) y Uruguay (12). En los peldaños con menor cantidad de parques se ubican Ecuador (9), Perú (8), Brasil (8), Bolivia (7), México (7), Paraguay (7) y Chile (2).

Aunque el número de parques varía, la densidad empresarial dibuja otro liderazgo. Chile encabeza la región con 2,176 compañías instaladas (enfocadas principalmente en bodegaje y comercialización), seguido por Colombia con 1,067, República Dominicana con 853 y Costa Rica con 626 empresas.

Este ecosistema genera más de 3.2 millones de empleos formales directos e indirectos, y exportaciones por $61,072 millones. Además, representa un motor de riqueza nacional: en Costa Rica las zonas francas aportan el 15.1% del producto interno bruto (PIB), en El Salvador el 10.6%, en Uruguay el 6.2%, en Panamá el 3.5% y en República Dominicana el 3.3%.

El retorno económico de este modelo es contundente, según el estudio de EY, pues cada unidad de moneda local exonerada en incentivos produce de 2 a 7 veces el valor de las exenciones. En República Dominicana, por ejemplo, cada peso de gasto tributario genera RD$ 7 en valor agregado directo y hasta RD$ 14 si se considera toda la cadena de valor.

“Las zonas francas transforman la geografía económica de la región, conectando países con cadenas de valor más profundas y resilientes”, concluye Antonio Ruiz, Socio Líder de EY Tax & Law para Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

De cara al futuro, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que el reordenamiento global de suministros o nearshoring podría sumar hasta $78,000 millones adicionales en exportaciones para la región, posicionando a las zonas francas como el vehículo ideal de absorción rápida.

“El modelo de zonas francas impulsa estructuras empresariales más flexibles, facilitando expansiones regionales, la integración con cadenas de valor de alcance internacional y la inclusión de nuevas tecnologías que permitan una mayor eficiencia operativa”, puntualizó Alejandra Arguedas, International Tax and Transaction Services.