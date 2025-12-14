Estados Unidos refuerza su agenda comercial 2026 y amplía Sabor USA para impulsar alimentos en Panamá

La embajada de Estados Unidos y su oficina de Agricultura Foreign Service (FAS) afinan una agenda comercial más robusta para 2026 que incluye ferias, misiones empresariales, campañas de promoción y una expansión del programa Sabor USA, con el fin de fortalecer la visibilidad y el consumo de productos estadounidenses en el mercado panameño. La estrategia forma parte de un plan regional que busca consolidar a Panamá como un centro de distribución y consumo de alimentos y bebidas procedentes de Estados Unidos.

“Estados Unidos se siente honrado de ser el proveedor número uno de productos alimenticios en Panamá y seguiremos trabajando juntos para fortalecer esta relación”, manifestó el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

Durante el lanzamiento del calendario de Sabor USA 2026, el diplomático destacó que el programa se ha convertido en una plataforma clave para los negocios. “Es un placer estar aquí con tantos empresarios panameños y estadounidenses. El año pasado, más de 100 compañías panameñas viajaron a Estados Unidos para conocer nuevos productos e innovaciones que les permitan seguir expandiendo sus negocios”, señaló.

Añadió que el equipo de la embajada también cumple un rol de acompañamiento empresarial. “Estamos aquí para apoyar a los empresarios y ofrecerles herramientas que les permitan seguir creciendo y fortaleciendo la relación comercial entre ambos países”, acotó.

Como parte de esta agenda, la embajada informó que compradores panameños serán patrocinados para asistir a importantes ferias del sector alimentos y bebidas en Estados Unidos, con el objetivo de identificar productos innovadores y establecer nuevas alianzas comerciales.

Actualmente, Estados Unidos es el principal proveedor de alimentos y productos agrícolas de Panamá y se proyecta que sus exportaciones superen los $975 millones en 2025.

En entrevista con este medio, Andrew Hochhalter, agregado agrícola de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, explicó que 2026 marcará un año de mayor presencia institucional en eventos sectoriales, ampliación de programas de capacitación y acciones de posicionamiento de marcas. Estas iniciativas buscan acompañar a exportadores estadounidenses que consideran a Panamá un mercado estratégico por su estabilidad económica, poder adquisitivo y conectividad logística.

“Lo más importante de las ferias es identificar las novedades, ya que en Estados Unidos el sector innova de forma constante, creando nuevos productos para su mercado interno y para la exportación. Estos espacios permiten a los empresarios conocer tendencias y evaluar qué productos pueden resultar atractivos para Panamá”, afirmó Hochhalter.

El agregado agrícola detalló que Sabor USA funciona como una plataforma de conexión entre importadores panameños y las principales asociaciones del sector gastronómico y agrícola estadounidense. A través del programa, se facilita la participación en ferias comerciales de alto impacto, se organizan encuentros directos con proveedores y se promueve el acceso a información clave para ampliar portafolios de productos y fortalecer la relación comercial bilateral.