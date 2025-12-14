  1. Inicio
Estados Unidos refuerza su agenda comercial 2026 y amplía Sabor USA para impulsar alimentos en Panamá

Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá durante el lanzamiento del calendario de Sabor USA 2026.
Por
Mileika Lasso
  • 15/12/2025 00:00
La embajada de Estados Unidos y su oficina agrícola FAS anunciaron una agenda más robusta que incluye ferias internacionales, misiones comerciales y la expansión de Sabor USA, con el objetivo de fortalecer la presencia de productos estadounidenses y consolidar a Panamá como hub regional de alimentos y bebidas

La embajada de Estados Unidos y su oficina de Agricultura Foreign Service (FAS) afinan una agenda comercial más robusta para 2026 que incluye ferias, misiones empresariales, campañas de promoción y una expansión del programa Sabor USA, con el fin de fortalecer la visibilidad y el consumo de productos estadounidenses en el mercado panameño. La estrategia forma parte de un plan regional que busca consolidar a Panamá como un centro de distribución y consumo de alimentos y bebidas procedentes de Estados Unidos.

“Estados Unidos se siente honrado de ser el proveedor número uno de productos alimenticios en Panamá y seguiremos trabajando juntos para fortalecer esta relación”, manifestó el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

Durante el lanzamiento del calendario de Sabor USA 2026, el diplomático destacó que el programa se ha convertido en una plataforma clave para los negocios. “Es un placer estar aquí con tantos empresarios panameños y estadounidenses. El año pasado, más de 100 compañías panameñas viajaron a Estados Unidos para conocer nuevos productos e innovaciones que les permitan seguir expandiendo sus negocios”, señaló.

Añadió que el equipo de la embajada también cumple un rol de acompañamiento empresarial. “Estamos aquí para apoyar a los empresarios y ofrecerles herramientas que les permitan seguir creciendo y fortaleciendo la relación comercial entre ambos países”, acotó.

Como parte de esta agenda, la embajada informó que compradores panameños serán patrocinados para asistir a importantes ferias del sector alimentos y bebidas en Estados Unidos, con el objetivo de identificar productos innovadores y establecer nuevas alianzas comerciales.

Actualmente, Estados Unidos es el principal proveedor de alimentos y productos agrícolas de Panamá y se proyecta que sus exportaciones superen los $975 millones en 2025.

En entrevista con este medio, Andrew Hochhalter, agregado agrícola de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, explicó que 2026 marcará un año de mayor presencia institucional en eventos sectoriales, ampliación de programas de capacitación y acciones de posicionamiento de marcas. Estas iniciativas buscan acompañar a exportadores estadounidenses que consideran a Panamá un mercado estratégico por su estabilidad económica, poder adquisitivo y conectividad logística.

“Lo más importante de las ferias es identificar las novedades, ya que en Estados Unidos el sector innova de forma constante, creando nuevos productos para su mercado interno y para la exportación. Estos espacios permiten a los empresarios conocer tendencias y evaluar qué productos pueden resultar atractivos para Panamá”, afirmó Hochhalter.

El agregado agrícola detalló que Sabor USA funciona como una plataforma de conexión entre importadores panameños y las principales asociaciones del sector gastronómico y agrícola estadounidense. A través del programa, se facilita la participación en ferias comerciales de alto impacto, se organizan encuentros directos con proveedores y se promueve el acceso a información clave para ampliar portafolios de productos y fortalecer la relación comercial bilateral.

Más ferias y misiones comerciales para 2026

El calendario preliminar contempla la participación activa en ferias especializadas de alimentos, bebidas, agroindustria y productos procesados, en las que los importadores panameños podrán participar a costos diferenciados. Estas actividades incluyen ruedas de negocios, degustaciones y sesiones B2B diseñadas para conectar distribuidores locales con proveedores estadounidenses.

Entre los eventos destacados figura el National Restaurant Association Show, que se celebrará del 16 al 19 de mayo en Chicago, considerado uno de los encuentros más relevantes del sector gastronómico a nivel mundial. De acuerdo con datos del evento, la feria reúne a más de 42,000 profesionales, incluidos compradores con poder de decisión, expositores de más de 140 países y miles de empresas del sector alimentos y bebidas. Además, concentra una amplia muestra de innovación, con la presentación de nuevos productos, soluciones tecnológicas y tendencias de consumo.

La agenda también incluye ferias regionales como Americas Food & Beverages – Miami, que conecta a exportadores estadounidenses con compradores de América Latina y el Caribe, y se ha consolidado como una vitrina estratégica para productos de valor agregado.

Paralelamente, la embajada prevé organizar misiones comerciales inversas, en las que exportadores estadounidenses viajarán a Panamá para fortalecer vínculos con importadores locales y promover acuerdos comerciales directos.

Sabor USA se fortalecerá como vitrina gastronómica

Uno de los pilares del plan 2026 será el fortalecimiento del programa Sabor USA, una iniciativa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que promueve ingredientes, recetas, fusiones culinarias y productos emblemáticos del mercado estadounidense.

Para el próximo año se proyecta ampliar el número de restaurantes y chefs aliados, desarrollar campañas de posicionamiento digital, realizar festivales gastronómicos temáticos, lanzar contenidos educativos sobre el uso de productos estadounidenses en preparaciones locales y organizar recorridos con actores clave del sector alimentos y bebidas.

La embajada destacó que Panamá es uno de los mercados donde Sabor USA ha tenido mayor aceptación, por lo que su expansión será prioritaria dentro de la estrategia regional.

Promoción de productos y cooperación técnica

La agenda comercial también se enfocará en promover categorías con alto potencial de crecimiento en Panamá, como carnes bovinas y porcinas, productos lácteos, aceites, cereales, frutas procesadas y alimentos de valor agregado.

El plan contempla sesiones de capacitación en manejo de productos, estándares de inocuidad, tendencias de consumo y atributos diferenciadores, así como el fortalecimiento de programas con supermercados, hoteles, restaurantes y plataformas digitales para mejorar la presencia de marcas estadounidenses en el mercado panameño.

En paralelo, Estados Unidos confirmó que en 2026 continuará la asistencia técnica para fortalecer capacidades institucionales en Panamá, especialmente en inspección sanitaria, trazabilidad, certificación de plantas y de laboratorios.

La embajada reiteró que Panamá sigue siendo un mercado clave para Estados Unidos y que la ampliación de la agenda 2026 responde al interés de ambas partes de profundizar los vínculos económicos y consolidar al país como un punto estratégico para la distribución regional de alimentos estadounidenses.

