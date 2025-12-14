Estados Unidos refuerza su agenda comercial 2026 y amplía Sabor USA para impulsar alimentos en Panamá

La agenda comercial también se enfocará en promover categorías con alto potencial de crecimiento en Panamá, como carnes bovinas y porcinas, productos lácteos, aceites, cereales, frutas procesadas y alimentos de valor agregado.El plan contempla sesiones de capacitación en manejo de productos, estándares de inocuidad, tendencias de consumo y atributos diferenciadores, así como el fortalecimiento de programas con supermercados, hoteles, restaurantes y plataformas digitales para mejorar la presencia de marcas estadounidenses en el mercado panameño.En paralelo, Estados Unidos confirmó que en 2026 continuará la asistencia técnica para fortalecer capacidades institucionales en Panamá, especialmente en inspección sanitaria, trazabilidad, certificación de plantas y de laboratorios.La embajada reiteró que Panamá sigue siendo un mercado clave para Estados Unidos y que la ampliación de la agenda 2026 responde al interés de ambas partes de profundizar los vínculos económicos y consolidar al país como un punto estratégico para la distribución regional de alimentos estadounidenses.