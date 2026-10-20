Gabinete modifica $186.83 millones del Presupuesto 2027 tras vistas

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Resolución 142-26, mediante el cual autorizó modificaciones por $186.83 millones al proyecto de ley 644 del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027. La decisión mantuvo el monto global del presupuesto en $35,111.75 millones.

El ajuste respondió a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional tras la culminación de las vistas presupuestarias con entidades del Gobierno Central, empresas públicas, instituciones descentralizadas e intermediarios financieros.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó la evaluación técnica de las solicitudes legislativas para redistribuir los fondos dentro de los límites fijados por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y los objetivos de consolidación de la deuda pública.

Las modificaciones aprobadas dirigieron recursos hacia áreas de salud, educación, infraestructura pública, seguridad, servicios públicos y programas sociales. Sin embargo, el documento oficial no detalló qué instituciones o proyectos sufrieron reducciones en sus asignaciones para compensar los $186.83 millones reasignados.

En cuanto a las solicitudes presupuestarias para infraestructuras hospitalarias impactadas por situaciones imprevistas, el Órgano Ejecutivo determinó que se atenderán a través de mecanismos extraordinarios vinculados a la declaración de estado de emergencia nacional por el fenómeno de El Niño, según lo establecido en la Resolución de Gabinete No. 80. De acuerdo con el Ejecutivo, la medida busca evitar la duplicidad en la asignación de fondos ordinarios de inversión.

El proyecto de ley 644 modificado volverá ahora a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde los diputados deberán evaluar las reasignaciones aprobadas por el Ejecutivo antes de someter el documento a sus debates reglamentarios para su aprobación final.