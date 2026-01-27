  1. Inicio
IICA ve en Panamá un laboratorio clave para transformar la agricultura en la región

Muhammad Ibrahim, nuevo director general del IICA.
Por
Mileika Lasso
  • 28/01/2026 00:00
Bioinsumos, agricultura circular y modelos híbridos de financiamiento marcan la hoja de ruta del organismo para 2026

Panamá se perfila como uno de los países estratégicos para la nueva gestión del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en un momento en que América Latina y el Caribe enfrentan el doble desafío de sostener la seguridad alimentaria global y adaptarse a un entorno marcado por el cambio climático, el encarecimiento de los insumos y la necesidad de modernizar sus sistemas productivos.

Así lo plantea Muhammad Ibrahim, nuevo director general del IICA, quien en entrevista con La Estrella de Panamá subraya que su acercamiento al país comenzó incluso antes de asumir el cargo, como parte de un proceso de escucha y alineación con las prioridades nacionales.

Ibrahim destaca que Panamá ha mostrado interés concreto en sectores con alto valor agregado como el café y el cacao, así como en programas de formación de jóvenes para enfrentar el envejecimiento de la población productora. Iniciativas como el Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO-AIP) con el que Panamá busca preparar a una nueva generación con capacidades técnicas y de gestión, capaz de sostener la competitividad del agro en el mediano plazo.

Uno de los ejes más relevantes destacado por el representante del IICA es la bioeconomía, entendida no solo como sostenibilidad ambiental, sino como una oportunidad económica. Panamá, por su posición logística y su rol como hub aéreo, tiene potencial para integrarse a cadenas de producción de biocombustibles, especialmente para la aviación, así como al desarrollo de bioinsumos como biopesticidas, biofertilizantes y bioenzimas.

Financiamiento: el gran cuello de botella del agro

El nuevo director del IICA coloca el acceso al financiamiento como una de las principales barreras para transformar los sistemas agroalimentarios. En su participación en el Foro Económico Internacional del CAF, Ibrahim adelantó que el debate se centrará en modelos híbridos de financiamiento —conocidos como blended finance— que combinan recursos públicos, privados y de cooperación internacional para reducir riesgos y ampliar el crédito al sector agrícola.

El financiamiento, subraya, no es un fin en sí mismo, sino un vehículo para lograr productividad, sostenibilidad y alineación con las políticas públicas de cada país.

América Latina: potencia alimentaria bajo presión

Desde una perspectiva regional, Ibrahim señala que América Latina y el Caribe seguirán siendo fundamentales para el abastecimiento mundial de alimentos, aunque con realidades diversas. Mientras el Cono Sur continuará expandiendo su productividad vinculada al comercio, Centroamérica y el Caribe deberán concentrarse en la seguridad alimentaria y nutricional, gestionando riesgos climáticos y económicos crecientes.

A esto se suma un contexto internacional cambiante, con renegociaciones de tratados comerciales y nuevas exigencias ambientales, que obligan a los países a incorporar ciencia, tecnología, innovación, agricultura digital e inteligencia artificial en la toma de decisiones.

Costos de producción, clima y seguros agrícolas

Entre los principales retos en la región, el director del IICA identifica el estrés ambiental, las sequías asociadas al fenómeno de El Niño y el aumento sostenido de los costos de producción, especialmente fertilizantes e insumos agrícolas.

Para enfrentar este escenario, el IICA impulsa prácticas de agricultura de precisión, producción de bioinsumos en finca y esquemas asociativos como cooperativas, que permitan reducir costos, mejorar el poder de negociación y facilitar el acceso a tecnologías y financiamiento.

Asimismo, destaca la necesidad de fortalecer los seguros agrícolas accesibles, como una herramienta clave para que los productores puedan manejar riesgos y sostener su actividad productiva con mayor confianza.

Un acompañamiento con métricas claras

El mensaje final de Ibrahim a Panamá apunta a un acompañamiento técnico basado en resultados medibles. Fortalecer la institucionalidad, gestionar y diseminar conocimiento, y evaluar productividad, eficiencia, rentabilidad y competitividad serán parte del enfoque del IICA en el país.

En un contexto regional desafiante, Panamá aparece así como un nodo clave para articular innovación agrícola, bioeconomía y financiamiento, con impacto no solo nacional, sino regional.

