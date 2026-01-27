IICA ve en Panamá un laboratorio clave para transformar la agricultura en la región

Panamá se perfila como uno de los países estratégicos para la nueva gestión del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en un momento en que América Latina y el Caribe enfrentan el doble desafío de sostener la seguridad alimentaria global y adaptarse a un entorno marcado por el cambio climático, el encarecimiento de los insumos y la necesidad de modernizar sus sistemas productivos.

Así lo plantea Muhammad Ibrahim, nuevo director general del IICA, quien en entrevista con La Estrella de Panamá subraya que su acercamiento al país comenzó incluso antes de asumir el cargo, como parte de un proceso de escucha y alineación con las prioridades nacionales.

Ibrahim destaca que Panamá ha mostrado interés concreto en sectores con alto valor agregado como el café y el cacao, así como en programas de formación de jóvenes para enfrentar el envejecimiento de la población productora. Iniciativas como el Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO-AIP) con el que Panamá busca preparar a una nueva generación con capacidades técnicas y de gestión, capaz de sostener la competitividad del agro en el mediano plazo.

Uno de los ejes más relevantes destacado por el representante del IICA es la bioeconomía, entendida no solo como sostenibilidad ambiental, sino como una oportunidad económica. Panamá, por su posición logística y su rol como hub aéreo, tiene potencial para integrarse a cadenas de producción de biocombustibles, especialmente para la aviación, así como al desarrollo de bioinsumos como biopesticidas, biofertilizantes y bioenzimas.