IICA ve en Panamá un laboratorio clave para transformar la agricultura en la región

El nuevo director del IICA coloca el acceso al financiamiento como una de las principales barreras para transformar los sistemas agroalimentarios. En su participación en el Foro Económico Internacional del CAF, Ibrahim adelantó que el debate se centrará en modelos híbridos de financiamiento —conocidos como blended finance— que combinan recursos públicos, privados y de cooperación internacional para reducir riesgos y ampliar el crédito al sector agrícola.El financiamiento, subraya, no es un fin en sí mismo, sino un vehículo para lograr productividad, sostenibilidad y alineación con las políticas públicas de cada país.