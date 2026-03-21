Importaciones de alimentos crecieron 7% en enero 2026

El director general de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), Nicolás Batista, informó que el 2025 cerró con un incremento significativo en las operaciones de importación y exportación.

“Hubo mucho más interés en lograr tanto importación como exportación, y la participación de la agencia fue clave en cada uno de estos procesos”, afirmó.

Durante el último trimestre del año, los productos más demandados fueron frutas, pavos y complementos de temporada, especialmente vinculados a las festividades de fin de año.

Un total de 20 países importaron productos a Panamá, entre esos estuvo Estados Unidos, Costa Rica, China, Guatemala, Chile, México, Argentina, Colombia, Perú y Honduras.

Batista explicó que en enero de 2026, las importaciones mostraron un crecimiento preliminar de entre 5% y 7% respecto al mismo periodo del año anterior, con un aumento en alimentos preparados, congelados, bebidas y productos de alto consumo.

Como por ejemplo, maíz (42,644,803.00 kg), arroz (19,298,684.00 kg), cebolla (1,076,988.00 kg), papa (237,030.00 kg), carne de bovino (598,459.00 kg), leche fluida (6,922.00 kg), carne de cerdo (977,111.00 kg), hortalizas secas (4,536,143.00 kg), carne de aves (1,679,086.00 kg).

Subrayó que, pese a las tensiones globales en la movilización de carga, la APA ha mantenido un proceso dinámico y activo en conjunto con el Ministerio de Salud y otras autoridades competentes.

“No hemos dejado de trabajar. Nuestros puntos de ingreso operan de manera permanente y ninguna de nuestras actividades fundamentales se ha detenido”, aseguró.