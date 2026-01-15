La energía solar gana terreno en Panamá durante 2025

El uso de la <b>tecnología solar</b> en<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/los-10-principales-riesgos-del-2026-guerra-economica-clima-extremo-y-mas-FJ19106300"> Panamá </a>continúa en expansión. De acuerdo con datos presentados por <b>Jesús González</b>, director ejecutivo de la <b>Cámara Panameña de Energía Solar</b>, actualmente el país cuenta con <b>más de 7,000 usuarios de energía solar</b>, quienes en conjunto aportan <b>más de 192 megavatios de generación solar distribuida</b> al sistema eléctrico nacional.La mayor concentración de usuarios se encuentra en las provincias de <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/autoridades-panamenas-realizan-inventario-nacional-de-arroz-para-garantizar-el-abastecimiento-GP19074570">Panamá</a> y Panamá Oeste</b>. En la provincia de<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/produccion-de-carnes-en-panama-repunta-levemente-KP19074529"> Panamá</a> se registran <b>más de 3,900 usuarios</b>, mientras que <b>Panamá Oeste</b> supera los <b>2,500 usuarios</b> que ya utilizan esta tecnología en sectores residenciales, comerciales e industriales.Aunque existen proyectos solares en todas las provincias del país, González destacó que algunas regiones con alto potencial aún presentan una baja adopción. Tal es el caso de <b>Chiriquí</b>, que cuenta con apenas <b>alrededor de 450 usuarios</b>, a pesar de tener excelentes condiciones para el aprovechamiento de la energía solar.'Chiriquí, una provincia con mucho potencial energético solar que se puede aprovechar con tecnologías 100 % renovables, 100 % solar', afirmó González en el marco del Encuentro Energético: SIP &amp; Cámara Panameña de Energía Solar, realizado hoy, 15 de enero.Entre los principales beneficios para los usuarios se encuentra el <b>ahorro en la factura eléctrica</b>, gracias al esquema de <b>autoconsumo</b>. Los usuarios pueden generar hasta el <b>125 % de su consumo energético</b>, entregando a la red eléctrica un excedente máximo del <b>25 %</b>.Adicionalmente, los sistemas solares ofrecen una <b>vida útil superior a los 20 años</b>, bajos costos de operación y mantenimiento, y mayor estabilidad frente a las variaciones en las tarifas eléctricas.'Actualmente, los costos de la tecnología solar son cada vez más accesibles, lo que permite su implementación en <b>viviendas, comercios e industrias</b>, ampliando las oportunidades para que más usuarios se beneficien de una fuente de energía limpia y renovable', concluyó González.