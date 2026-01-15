La energía solar gana terreno en Panamá durante 2025

El uso de la tecnología solar en Panamá continúa en expansión. De acuerdo con datos presentados por Jesús González, director ejecutivo de la Cámara Panameña de Energía Solar, actualmente el país cuenta con más de 7,000 usuarios de energía solar, quienes en conjunto aportan más de 192 megavatios de generación solar distribuida al sistema eléctrico nacional.

La mayor concentración de usuarios se encuentra en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. En la provincia de Panamá se registran más de 3,900 usuarios, mientras que Panamá Oeste supera los 2,500 usuarios que ya utilizan esta tecnología en sectores residenciales, comerciales e industriales.

Aunque existen proyectos solares en todas las provincias del país, González destacó que algunas regiones con alto potencial aún presentan una baja adopción. Tal es el caso de Chiriquí, que cuenta con apenas alrededor de 450 usuarios, a pesar de tener excelentes condiciones para el aprovechamiento de la energía solar.

”Chiriquí, una provincia con mucho potencial energético solar que se puede aprovechar con tecnologías 100 % renovables, 100 % solar”, afirmó González en el marco del Encuentro Energético: SIP & Cámara Panameña de Energía Solar, realizado hoy, 15 de enero.

Entre los principales beneficios para los usuarios se encuentra el ahorro en la factura eléctrica, gracias al esquema de autoconsumo. Los usuarios pueden generar hasta el 125 % de su consumo energético, entregando a la red eléctrica un excedente máximo del 25 %.

Adicionalmente, los sistemas solares ofrecen una vida útil superior a los 20 años, bajos costos de operación y mantenimiento, y mayor estabilidad frente a las variaciones en las tarifas eléctricas.

“Actualmente, los costos de la tecnología solar son cada vez más accesibles, lo que permite su implementación en viviendas, comercios e industrias, ampliando las oportunidades para que más usuarios se beneficien de una fuente de energía limpia y renovable”, concluyó González.