Ley de sustancia económica: gremios dicen ‘sí, pero con condiciones’

La discusión sobre el proyecto de ley de sustancia económica No. 641 entra este martes 12 de mayo en su segundo día en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. Para este martes se anotaron para exponer sus perspectivas representantes de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar), el Colegio Nacional de Abogados (CNA), la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (Casem) y de la academia. “Hoy el sector privado tiene la oportunidad de traer sus propuestas de modificación al proyecto de ley y traer sus observaciones”, declaró el presidente de la comisión, Eduardo Gaitán. “Un proyecto de ley que en fondo vemos que hay un consenso de la mayoría de grupos y de gremios donde todos alegan que el proyecto es necesario. El choque de opiniones está entonces en el articulado, en los detalles y ahí es donde entonces entramos nosotros para poder modificar y ajustar el proyecto de ley”, acotó. Gaitán explicó que se tiene previsto escuchar exposiciones hasta alrededor del mediodía. Detalló que hasta el jueves de esta semana se recibirán propuestas y que a partir de la próxima semana se espera el debate con exposiciones de diputados miembros de la comisión, así como todo aquel diputado fuera de la comisión que desee participar.

Jazmina Rovi, en representación de Apademar, elogió la iniciativa destacando la importancia de que Panamá se adhiera a estándares internacionales. Sin embargo, advirtió que se necesitan modificaciones importantes para no impactar a la marina mercante y el registro de naves. Apademar introdujo un texto con estas recomendaciones. La principal es crear una excepción para las embarcaciones. “Para los efectos de la presente ley, no se considerará como actividad relevante sujeta a requisitos de sustancia económica, la mera tenencia, propiedad o titularidad de naves inscritas exclusivamente bajo servicio internacional de la marina mercante de la República de Panamá”, recitó Rovi, citando el texto propuesto por Apademar. “En consecuencia, las entidades cuya actividad se limite a la propiedad y entregar en fletamento dichas naves, no estarán obligadas a cumplir con los requisitos de sustancia económica establecidos en la presente ley”, añadió.